Як з користю використовувати листя капусти після обрізання

Нерідко після збирання капусти нижній ярус з листям викидається. Однак їх можна використовувати з користю, а не просто залишати перегнивати з іншою рослинністю. Як саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

З листя капусти виходить чудове натуральне добриво, а тому варто відразу після обрізання качана, відправити всю рослинність, яка залишилася, на компост.

Якщо у вас немає спеціальної ями для компостування, підійдуть інші ємності (бочка, відро або навіть чорний непрозорий поліетиленовий пакет). Викладіть всередину шарами бур'яни та листя капусти. Добре ущільність масу, додайте ще кілька кілограм землі з городу та сухого сіна.

Потім потрібно суміш залити водою, зав'язати або закрити ємність, залишити її на сонці. Не забувайте періодично вміст струшувати.

Нехай листя капусти та інші компоненти постоять так 7-10 днів. Якщо вміст почав бродити та погано пахнути - добрива готові.

Один літр такого концентрату потрібно розвести у відрі води (10 літрів). А потім поливати городину.

Чому корисно використовувати листя капусти замість добрива? Таке добриво має натуральне походження, а також може забезпечити ґрунт великою кількістю корисних речовин, зокрема, сіркою, фосфором, магнієм, калієм та кальцієм.

Також можете залишити листя капусти для виготовлення капустяного компосту. Складіть листочки та качани в компостну яму, закидайте плодами та залишками іншої рослинності. Перекладіть кожен шар соломою чи сіном.