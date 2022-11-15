"Як з такими с*ками жити далі в одному селі": жителі звільнених територій скаржаться, що колаборантів не карають (відео)

Жителі звільнених від окупантів населених пунктів на південному напрямку скаржаться на те, що українська влада ніяк не карає місцевих, які допомагали загарбником.

В Мережі з'явилося відео, яке опублікував військовослужбовець ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), де дві жінки обурюються, що їхні односельці годували та прихищали в себе окупантів і є явними прихильниками "руского міра", але їх за це ніяк не покарали.

"Вважаю, що вже на законодавчому рівні потрібно негайно розробляти алгоритм відповідальності таких "прихильників". Позбавлення права голосу на виборах, створення реєстру, самостійний виїзд "на родину" та інше. Завелика ціна, щоб пробачати і вмикати толерантність", - написав Анатолій Штефан.

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У кадрі жінки розповідають, що українська влада жодним чином не покарала колаборантів, які допомагали окупантам у селі.

"Ти, хто проводив референдуми, тих забрали СБУ, а тих, що годували їх, прали їм, цілувалися і на БТРах з ними їздили, ті сидять вдома, скотиняки. Я одного (ред. - представника СБУ) запитувала, чого їх ніхто не забрав, а він мені: "Вони нічого поганого не зробили". А як же мені з ними сук*ми жити в одному селі далі, коли я бачила, як вона їх вітала. Наша влада штовхає нас на злочин, я сама не витримаю і піду їх бити", - говорить місцева жителька.

Жінки розповідають, що одна з їхніх односельчанок прихищала в себе росіян і заявляла всім, що це її племінники. Вона їх годувала, прала за ними одяг і всіляко догождала.

"Буряти племінники, дагестанці племінники, росіяни племінники. Ціле кодло в неї було. І вона живе далі с*ка така, і ніхто їй нічого не робить. Де справедливість? Де наші закони?", - обурюється жінка.

Нагадаємо, що у Херсоні окупанти намагалися "зліпити" з місцевих жителів "нових громадян Росії". Загарбники намагалися придушити проукраїнське населення, забороняли українську мову, пісні та намагалися ввести російські рублі.

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