Як за допомогою банану у 72 роки виглядати на 40: секрети краси від японок

Як боротися зі зморшками за допомогою натуральних продуктів, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Японська дерматологиня Маміна Турегано в мережі TikTok у своїх відеороликах розповідає про наукові основи рецептурних та безрецептурних засобів за шкірою.

На цей раз вона розповіла про секрет молодості своєї матері, якій 72 роки, а виглядає вона, на думку підписників, на 40.

Секрет молодої шкіри

Маміна Теругано показала на відео, як її мама Мічіко протирає шкіркою від банана лице та руки. "Це мої поради щодо краси", - сказала 72-річна жінка.

Підписники були вражені, як у свої 72 роки виглядає японка та написали, що ніколи не подумали б, що жінці стільки років.

72-річна Мічіко використовує бананові шкірки для шкіри уже багато років.

За словами Маміни, її мама втирає шкірку в різні ділянки шкіри, залишає її на 20 хвилин, потім змиває.

Банан для шкіри

Чому бананова шкірка

Маміна вважає, що повністю натуральна косметика має багато переваг. Банани, мають багато корисних властивостей, тому їх часто використовують в домашніх масках для лиця. Фрукт містить такі речовини як калій, вітаміни А, С, Е, вітаміни групи B, цинк, амінокислоти.

Переваги бананової шкірки в тому, що вона відмінно зволожує, відлущує, бореться зі зморшками та вирівнює тон шкіри, зменшує набряклість навколо очей. Бананова шкірка має антиоксидантний ефект. Дослідження 2012 року, опубліковане Департаментом прикладної тайської традиційної медицини медичного факультету Університету Таммасат в Таїланді, показало, що екстракти бананової шкірки мають протизапальні властивості.

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