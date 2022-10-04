"Як за Сталіна - ні кроку назад": окупант жаліється на своє командування і забезпечення (аудіо)

Російський загарбник поскаржився, що командири не забезпечують своїх підлеглих найнеобхіднішим, дають криваві накази, а самі ховаються від небезпеки.

Російський військовий жаліється на забезпечення та своє командування.

Його розмову перехопила українська розвідка, інформує ГУР.

"Нам би командирів, с*ка, нормальних дали, а то понаставлювали до*бойобів, а потім ти повинен їхні накази виконувати, коли тебе на вірну смерть відправляють, а сам, с*ка сидить, ховається", - сказав окупант.

Російський солдат також поскаржився на холодні вечори і нестачу теплої форми, яку їм ще не видали їхні командири.

"С*ка все проти нас, я взагалі не розумію цю х*йню. Як за Сталіна – ні кроку назад. Вдягнути немає чого. Сьогодні їду на позицію, де нах*й бушлати? Вночі "мінус". Доводиться самому щось собі купляти, зате завдання їб*нуті ставлять. Хочеш виконуй, не хочеш – їдь до в'язниці", - поскаржився він.

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