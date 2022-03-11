Світломаскування допоможе врятувати дім: чому потрібно вимикати світло

Світло на вулицях та в будинках може зорієнтувати ворога та допомогти йому завдавати удару. Щоб не дати ворогу це зробити, потрібно застосовувати світломаскування.
ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ закликає громадян вживати заходів зі світломаскування, зробити будинки непомітними для ворога.
Що робити з настанням темноти?
- Вимикати світло у будинках, квартирах
- Зашторювати вікна в будинках
- Вимикати вуличне освітлення. Після прохань жителів деяких міст за рішенням їхніх адміністрацій вулиці міст продовжують освітлювати і вночі
- Підприємці також повинні дотримуватись заходів зі світломаскування - вночі вимикати усі вивіски та вітрини