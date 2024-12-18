Вчителі та батьки незадоволені новою схемою оцінювання: у чому проблема

Міністерство освіти й науки України впровадило нову систему оцінювання, яка викликала хвилю критики. Батьки вважають її надто складною і заплутаною, що не покращує якість освіти. Вчителі скаржаться на зростання навантаження через заповнювання численних оцінок.

Про це йдеться у дописі Міносвіти в соцмережі.

Оцінювання результатів навчання за новою моделлю набирає популярності в навчальних закладах. Як і торік, підсумкові оцінки визначатимуться за групами результатів для кожного предмета або інтегрованого курсу. Це дозволяє точніше відобразити успіхи студентів у різних аспектах навчання, а також коригувати оцінку залежно від індивідуальних досягнень.

В рамках нової системи кожен предмет чи інтегрований курс має бути оцінений через розподіл результатів на кілька груп. Після цього оцінки для кожної групи виставляються в окремі стовпчики журналу. Наприкінці семестру додається загальна оцінка, яка об'єднує всі результати. Наприклад, під час оцінювання з історії України викладач визначає три групи результатів і в кінці семестру виставляє чотири оцінки: три за кожну групу і одну загальну, що підсумовує всі результати.

Крім того, система дозволяє коригувати оцінки як для груп результатів, так і для індивідуальних досягнень. Це дає можливість учням або студентам покращити свої показники, виконуючи додаткові завдання або виправляючи помилки. Наприклад, учень, який не досяг високих результатів у певній групі, може отримати шанс покращити оцінку, виконавши завдання, що стосуються саме цієї групи.

Також важливо, що коригування оцінок можна здійснювати навіть для комплексних робіт, що дає більше можливостей для учнів, які хочуть підвищити свої бали. Оцінка може бути перерахована на основі додаткових завдань, що охоплюють конкретні групи результатів.

Зразок того, який вигляд матиме фіксація оцінок у журналі, можна побачити на зображенні, а детальні моделі для формування та фіксації оцінок можна знайти на офіційному сайті навчального закладу. Така система оцінювання дозволяє більш точно відображати рівень знань і досягнень учнів, а також надає можливості для корекції результатів на основі конкретних груп та індивідуальних досягнень.

Батьки критично налаштовані до нової схеми оцінювання, яку пропонує Міністерство освіти. Вони вважають її занадто складною і такою, що лише збільшує навантаження на педагогів. Батьки не розуміють, чому в журналах з'являється кілька оцінок за одну групу результатів, і сумніваються, що це покращить якість навчання учнів. Вони вважають, що така система не полегшує життя вчителям і навіть шкодить процесу навчання.

Вчителі також висловлюють невдоволення, вказуючи на збільшену кількість роботи, необхідність заповнювати складні графіки та звіти. Загалом батьки та педагоги сумніваються, що нова схема може позитивно вплинути на освіту, і вважають її надмірно ускладненою.

Нагадаємо, Міністерство освіти й науки України затвердило рекомендації щодо нового оцінювання результатів навчання школярів 5-9 класів. Крім оцінок, пропонують затвердити Свідоцтво досягнень учня.

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