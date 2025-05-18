Як захистити полуницю від бур'янів? / © Pexels

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Про те, як захистити полуницю від бур'янів, розповів садівник у виданні Флорист-Х.

Агроволокно як захист полуниці від бур'янів

Чорне щільне агроволокно буде працювати як мульча, не даючи бур'янам прорости з землі. Для кущиків полуниці потрібно робити прорізи, через які також можуть проростати і небажані рослини. При їх висмикуванні можна пошкодити і коріння самої культури. Тому агроволокно не завжди доцільне.

Однак воно добре пропускає воду та повітря, тому росту самої полуниці точно не зашкодить.

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Оброблення гербіцидами: як і коли

Навесні, щойно на полуниці з'являється листя, можна обробити плантацію гербіцидом. Тоді можна забути про бур'яни до кінця сезону. Фахівці стверджують, що препарат спрацьовує краще, якщо дочекатися, коли на бур'янах з'явиться 2-3 листочки.

Для оброблення полуниці найкраще використовувати гербіциди Мортал або Мастак. Дужу важливо приготувати розчин відповідно до інструкції, щоб точно позбутися бур'янів і не нашкодити полуниці. Оптимально оброблювати ділянку або до 10 годин ранку, або після 18:00 вечора.

Уникайте потрапляння розчину на полуницю, особливо, якщо на ній вже є квіти або зав'язуються плоди.

Який ще догляд потрібен полуниці навесні

Після оброблення полуниці гербіцидами, її потрібно підживити. Для цього можна розсипати навколо кущиків відро перегною і півлітрової банки деревного попелу (на 1 погонний метр).

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Попіл — це калій, який потрібен полуниці, щоб ягоди виросли великими та солодкими. Стежте, щоб добрива не потрапляли у міжряддя, це може спровокувати новий ріст бур'янів.

Непогано замульчувати ділянку з полуницею органікою: сіно, солома, лушпиння. Мульча буде утримувати вологу і захистить коріння від перегрівання.

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