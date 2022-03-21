Як захистити свій телефон та інші ґаджети від вірусів та хакерського зламу: поради

Як захистити свій телефон та інші ґаджети від вірусів та хакерського зламу: поради

Українцям радять вимнути функцію «Автоматичне підключення до Wi-Fi» і звертати увагу на посилання та розширення файлів.

Аби захистити свої ґаджети від шкідливих програм та подальшого зламу хакерами, українцям надали декілька порад.

Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадав про необхідність дбати про кібербезпеку і розповів, як це зробити.

Звертайте увагу на посилання та розширення файлів, які намагаєтесь відкрити, щоб вашою персональною інформацією не скористався ворог та жоден інтернет-шахрай.

Під час оплати в Інтернеті звертайте увагу на електронну адресу: «https://» - безпечне посилання; «http://» - небезпечне.

Не відкривайте на пристроях вкладення (додатки) підозрілих листів, що мають такі розширення, як «.exe», «.bat», «.cmd», «.vbs», «.docm», «.xlsm» тощо.

Безкоштовне підключення до Wi-Fi у публічних місцях часто відбувається без введення паролів, що робить пристрій вразливим для зламу. Вимикайте функцію «Автоматичне підключення до Wi-Fi».

"Також сподіваємось, ви вже забули про такі російські сервіси, як «Yandex.ru», «Mail.ru». Вони несуть загрозу не лише вашим електронним пристроям, а й інформаційному полю України", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.

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