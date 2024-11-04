Як захистити вікна від вибухової хвилі: корисні поради з власного досвіду українців

Під час постійних ракетних атак, дронових нальотів важливо потурбуватися про власне життя та життя своїх близьких — перебувати в укритті. Але не менш важливо заздалегідь подумати про своє житло, а саме -- про вікна. Радіус після вибуху від снарядів, ракет або дронів може сягати до сотні метрів — якщо поруч будуть скло і віконні рами, вони навряд чи витримають такий удар.

Тому, як відомо, травм від розбитого скла як наслідок ударної хвилі є одними з найпоширенішими серед українців. Поранення, спричинені осколками скла, трапляються майже після кожного нальоту ворога.

Як захистити вікна від вибухової хвилі

Найчастіше вікна заклеюють прозорим широким скотчем. Це простий і бюджетний захист від ударної хвилі. Наклеювати потрібно хрест нахрест.

Ще один бюджетний, але не такий поширений варіант — це замість скотчу, який погано відмивається, використовувати малярну плівку. Але в будь-якому випадку, потрібно пам'ятати, що скотч, малярна плівка, ізострічка не укріплює вікна, а зменшує ураження уламками від вибухової хвилі.

Серед бюджетних варіантів українці використовують і такий спосіб — заставляють підвіконня книгами, подушками, які беруть на себе основну масу ударної хвилі, і вміст кімнати страждає менше.Подушки та книги укладають на підвіконня дуже щільно. По висоті бажано забарикадувати хоча б половину вікна. Можна ставити меблі перед вікнами, максимально присуваючи до підвіконня. Все це дозволяє зменшити силу вибухової хвилі, хоча за сильного вибуху неможливо припустити, як і куди розлетяться уламки. Всі перераховані способи, звичайно, не діють для старих вікон.

Ще один варіант, який підходить більше для приватного сектору чи установ — це закладання вікон мішками з піском чи землею.

Зменшити вибивання скла вибуховою хвилею можна за допомогою 5-6-літрових пластикових баклажок, наповнених водою. Таким лайфгаком ділиться мешканець Харкова Олександр Компанець Для цього способу потрібно вікна добре закрити, але не використовувати для цього засувку. На підвіконня поставити декілька 5-6-літрових пластикових бутлів із водою та ними щільно притиснути стулку вікна до рами. Але там, де вікно кріпиться до рами, бутлі не ставити. В результаті при близькому вибуху віконна стулка просто відчиняється, але саме вікно залишається, як правило, цілим. Баклажки, звісно, ​​падають на підлогу, але не б'ються, бо пластикові. Їх не потрібно наповнювати доверху водою, щоб вони при падінні не лопнули.

Серед не бюджетних, але ефективних способів захисту вікон від бомбардування, фахівці називають бронеплівку, яка підвищує стійкість скла до ударів та вибухових хвиль, захищаючи від розбиття.

Навіть якщо вікна були укріплені всіма способами, ховатися під ними під час бомбардування не можна. Лише у випадку, коли вибух стався поруч і часу втекти немає, тоді потрібно падати на підлогу та закривати голову тим, що є під рукою (ковдрою, подушкою, якимось одягом).

Чи потрібно закривати вікна при бомбардуванні, чи навпаки, відкривати

Як зазначає військовий експерт Олега Жданова, якщо на момент вибуху вікна закриті, ударна хвиля зносить вікна як перешкоду на своєму шляху. В результаті вони вилітають. Особливо вразливі вікна старого типу.

"Якщо на момент вибуху вікно відкрито навстіж, а не під кутом, і вплив ударної хвилі буде тільки на торцеву частину рами, то в цьому випадку скло залишиться цілим. Але не забувайте, що тоді у квартиру влетить ударна хвиля. І все, що там стоїть там на столі, скло в серванті, люстра, що висить у цій кімнаті — це все буде знесено ударною хвилею", - пояснив експерт. Щоб знизити вірогідність вибиття скла, Жданов радить заклеювати вікна скотчем хрест-навхрест. "У цьому випадку ви створюєте ефект триплексу-скла, покритого плівкою. Скло подробиться від ударної хвилі, але воно не розлетиться осколками, які поранять вас. Воно може залишитися на скотчі, який ви наклеїте на скло і тим самим створити менше небезпеки в пораненні людей, які знаходяться всередині цього приміщення".

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