Як захистити ялинку від кота: ви будете здивовані

Коти полюбляють перекидати новорічні ялинки і бавитися іграшками. Тому часто власники цих домашніх улюбленців навіть не ставлять в своєму будинку головний символ Нового року. Вирішила цю проблему мешканка США, Ірен Олокко, у якої вдома живе відразу кілька пухнастиків з неймовірним інтересом до новорічних прикрас. Про простий спосіб, як захистити ялинку від кота, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ще коли один з її улюбленців, Віктор, був кошеням, Ірен помітила, що він ненавидить запах мандаринок. Як розповіла дівчина на своїй сторінці у Facebook, вона чистила на дивані цей фрукт, а Віктор відразу зашипів і втік. Коли прийшла пора ставити новорічну ялинку, вона згадала цей епізод. Ірен подумала, що так зможе захистити ялинку від кота.

Дівчина додала, що почала класти мандарини чи апельсини в ті місця або на меблі, куди не хотіла пускати пухнастих улюбленців. І це чудово спрацювало. Таким самим чином вона розклала цитрусові навколо ялинки і коти перестали зазіхати на саму новорічну красуню та іграшки. Ірен зазначила, що замість мандарин можна спробувати й інші предмети чи продукти, які бояться ваші коти.

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