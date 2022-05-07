Як захиститися від кліщів: корисні поради від спеціалістів

Весна - це не лише довгоочікуване тепло та приємні прогулянки на природі, але й небезпека у вигляді кліщів. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як захиститися від кліщів та що робити, якщо все ж знайшли їх на тілі після прогулянки.

Чому кліщі небезпечні і де їх можна знайти

Самі укуси кліщів не є небезпечними, однак вони переносять збудники важких хвороб, таких як бореліоз, кліщевий енцефаліт, лихоманка, туляремія, хвороба Лайма. Більшість з них несуть серйозні наслідки для здоров'я людини і тварин, а в деяких випадках можуть призвести до смерті. Від певних хвороб існують ліки. Наприклад, медики рекомендують раз у 5 років робити щеплення від кліщового енцефаліту.

Найнебезпечнішими хворобами, збудники яких переносять кліщі, є хвороба Лайма та кліщевий енцефаліт.

Основні симптоми хвороби Лайма:

головна біль;

млявість;

ломота в усьому тілі.

Якщо не почати лікуватися, захворювання може вразити різні органи: шкіру, м'язи, суглоби, нервову чи серцево-судинну системи. В серйозних випадках хвороба Лайма призводить до інвалідності.

Симптомами кліщевого енцефаліту можна назвати:

гаряка;

головна біль;

нудота;

порушення сну;

блювання.

При цьому переважно ураження отримує центральна нервова система, що призводить до інвалідності, смерті.

Дехто помилково вважає, що кліщів можна зустріти лише у лісах або в скверах. Однак вони часто сидять навіть на газоні, який росте біля будинків. Найчастіше кліщі можуть потрапити на невисокі кущі або траву до 60 см. Центр громадскього здоров'я МОЗ України повідомляє, що найбільшу активність вони виявляють у квітні-червні та серпні-жовтні.

Як захиститися від кліщів: поради

Який захист від кліщів існує / Pexels

Якщо ви збираєтеся на прогулянку в ліс, варто дотримуватися певних правил:

Дуже важливо підібрати правильне вбрання та взуття. Найбільш безпечним вважається світлий одяг з довгими рукавами, штани, шкарпетки, закрите взуття. Обов'язково покрийте голову - це може бути кепка, косинка, панамка. Не забувайте про шию - вона теж повинна бути прикрита. Використовуйте засоби проти кліщів перед прогулянкою на природі - найчастіше їх продають у вигляді аерозолю. Під час прогулянки не заходьте на траву обабіч стежини, краще рухайтесь по дорозі. Якщо вам потрібно зробити привал, не забудьте звільнити обране місце від сухої трави, хмизу, гілок в радіусі 20-25 метрів. Пам'ятайте, що кліщ буде залишатися нерухомим на вашому одязі, поки ви не зупинитеся. Тільки тоді він почне рухатися та шукати місце, де можна прикріпитися до тіла. Цей процес триває в середньому 30 хвилин-1 годину. Щопівгодини оглядайте себе та своїх рідних під час прогулянки. Укус кліща практично неможливо відчути через те, що він виділяє анестетик, який знеболює. Ще раз огляньте себе та своїх близьких після повернення додому. Кліщі найбільше люблять ділянки, де є складки шкіри або волосся. Весь одяг, в якому ви були одягнені, краще відразу випрати та випрасувати. Кліщ може чіплятися на вбрання, а потім перекочовувати з тканини на інші предмети в будинку. Якщо ви принесли будь-які речі з прогулянки, їх потрібно оглянути. Не забудьте провести огляд домашнього улюбленця.

Як правильно проводити оглядання

Оглядання краще починати знизу тіла та поступово переходити до верхніх ділянок. Тобто від шкарпеток до волосся та шкіри голови. Пам'ятайте, що це допоможе зберегти ваше здоров'я та життя, а тому не нехтуйте простими правилами.

Кліщі можуть триматися в тілі людини чи тварини до 12 діб. Однак вже на 2-3 добу після укусу його можна побачити неозброєнним оком. На місці укусу спочатку з'являється почервоніння, шкіра припухає, свербить. Сам кліщ також збільшується в розмірах.

Ви виявили кліща - що робити далі

Що робити, якщо ви виявили кліща / Pexels

Якщо ви виявили в своєму тілі кліща, потрібно відразу звернутися до лікаря. Він допоможе його витягнути та проконсультує щодо подальших дій. Якщо у вас немає можливості завітати до спеціаліста, потрібно витягнути кліща самостійно. Для цього використовуйте спеціальний пристрій, який можна знайти в ветеринарних аптеках. Притисніть пристрій до шкіри, щоб підсунути під кліща. Повільно розхитуйте його з боку в бік, а потім ретельно викрутіть.

Якщо пристрою немає, можна витягнути кліща пальцями. Але спочатку їх потрібно обгорнути марлевою серветкою. Підійде і звичайний пінцет. Пам'ятайте, не можна робити різких рухів.

Коли кліща видалено, ранку потрібно змастити антисептиком та ретельно вимити руки з милом.

В жодному разі не викидайте кліща. Його потрібно помістити в будь-яку ємність та віднести до лікаря-інфекціоніста. Обов'язково стежте за своїм самопочуттям впродовж наступних трьох тижнів. Якщо шкіра почервоніла, у вас піднялася температура або погіршився стан здоров'я - відразу звертайтеся до лікаря.