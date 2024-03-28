Як захиститися від ударів російських ракет "Онікс" і "Циркон": експерт назвав потрібну Україні зброю

В арсеналі Сил оборони України поки що немає засобів для ураження встановлених на території окупованого Криму пускових установок “Бастіон”, з яких російська армія запускає гіперзвукові ракети "Онікс" і "Циркон".

На цьому наголосив експерт з авіації та ракетних озброєнь Валерій Романенко в коментарі РБК-Україна.

За його словами, для ураження “Бастіонів” недостатньо далекобійних ракет Storm Shadow, якими Сили оборони України атакують російські об’єкти в тимчасово окупованому Криму.

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Як пояснив експерт, їх застосування потребує тривалої підготовки, а вихід "Бастіону" на позицію, пуск ракет і відхід з позиції триває щонайбільше 10-15 хвилин.

“Я вже не кажу, що потрібно ввести координати і маршрут польоту для Storm Shadow. Все це може зайняти до пів доби”, – зазначив Романенко.

Експерт вважає, що протидіяти запуску “Оніксів” і “Цирконів” можна було б за допомогою українського оперативно-тактичного ракетного комплексу “Грім” – його балістичні ракети з дальністю до 500 км могли б уразити ворожі пускові установки. Однак розробку цього ракетного комплексу не було завершено.

Нагадаємо, 25 березня РФ завдала ракетного удару по Києву. Окупанти запустили балістичні ракети з тимчасово окупованого Криму – хотіли поцілити по центру столиці. Військовий експерт Олександр Коваленко назвав тип ракет, якими Росія вдарила по Києву, – це гіперзвукові крилаті ракети "Циркон".

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