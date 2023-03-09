Як Закарпаття готується до можливих землетрусів: перевірка забудовників і навчання ДСНС

В області посилюють контроль за дотриманням антисейсмічних вимог державних будівельних норм та правил під час підготовки проєктної документації на нове будівництво.

Після трагедії у Туреччині та Сирії на Закарпатті посилюють контроль за дотриманням антисейсмічних вимог та організують постійні навчання рятувальників

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Трагедія, яка відбулася в Туреччині та Сирії через землетруси, забрала десятки тисяч життів. Вона показала, що цього можна було уникнути, дотримуючись норм сейсмічності під час будівництва. Закарпаття – також сейсмічно активний регіон, тож ці питання потребують додаткової уваги та контролю на всіх рівнях", – заявив Віктор Микита, повідомивши, що підписав розпорядження про вжиття заходів щодо додержання вимог і норм сейсмічності під час проведення будівництва на території області.

Відтак в області посилюють контроль за неухильним дотриманням антисейсмічних вимог державних будівельних норм та правил під час підготовки проєктної документації організаціями-розробниками на нове будівництво, а також реконструкцію й експлуатацію будівель і споруд різного призначення, що зводяться або розміщуються на території області.

Для посилення контролю за дотриманням забудовниками вимог і норм щодо сейсмічності залучать управління ДІАМ у Закарпатській області.

Водночас обласне управління ДСНС перевірить готовність сил і засобів щодо їх залучення у разі виникнення землетрусів. На постійній основі організують проведення навчань і тренувань особового складу ДСНС з розбору завалів, пошуку і рятування людей у таких випадках.

"Життя та здоров’я людей – понад усе, тому кожен відповідний орган і служба повинні концентрувати увагу й роботу на безумовному дотриманні вимог і норм сейсмічності під час будівництва", – заявив Віктор Микита.

Нагадаємо, 3 січня 2023 стався землетрус на території Закарпатської області в районі міста Іршава, на глибині 6 км магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера). А в ніч проти 27 лютого у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 3,3 балів.

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