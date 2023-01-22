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Як закип'ятити молоко, щоб воно не збігло: популярні лайфгаки

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
2539
Час на прочитання
1 хв
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Як закип'ятити молоко, щоб воно не збігло: популярні лайфгаки

Щоб молоко не збігло

Декілька корисних лайфгаків, як закип'ятити молоко, щоб воно не збігло та не підгоріло, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Напевно кожна господиня знає проблему підгорілого молока. Трохи відволікся і все, молоко збігло, розплескалося по всій плиті, підгоріло. Необхідно відмивати посуд, плиту, крім того, пригоріле молоко має специфічний смак і запах, і вже ні для чого не годиться. Таким молоком вже не обійдешся, тому потрібно знову кип'ятити наступну порцію рідини. 

Що робити, щоб молоко не збігло

  • Покласти будь-яку ложку в каструлю, залити молоком і можна кип'ятити.
  • Покласти дерев'яну ложку на каструлю з молоком,  і  тепер воно точно не втече.
  • Змастити краї каструлі, в якій ви збираєтеся кип'ятити молоко, рослинним або вершковим маслом. Смуга жиру повинна становити приблизно 1 см. Молоко не підніметься вище за цю смугу.
  • Ще один простий спосіб порятунку молока  — достатньо лише покласти на дно посудини, перед тим як наповнювати її молоком перевернуте блюдце або перевернуте невелику тарілку.  Звучить дивно, але цей лайфгак працює.    

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Дата публікації
Перегляди
2539
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