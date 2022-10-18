Як залишатися на зв’язку, коли немає мобільної мережі: корисні поради

Під час бойових дій не виключене потрапляння ракет або дронів у об’єкти комунікації, в тому числі у ті, які забезпечують роботу мережі мобільного зв’язку. Українці вже стикнулися з перебоями у зв’язку та навіть повним його відключенням. Як у такому випадку зв'язатися зі знайомими та рідними – читайте в матеріалі ТСН.ua

Ми зібрали інформацію про те, що робити коли ваш смартфон перестав ловити мережу: як зателефонувати або зайти в Інтернет.

Також, ми підготували для вас список додатків, які допоможуть вам бути на зв’язку з оточуючими навіть без доступу до мережі Інтернет.

Як приєднатися до національного роумінгу

SIM-карти операторів Київстар, Vodafone та Lifecell дозволяють перемикатися на мережу іншого оператора (внутрішній роумінг), якщо власна мережа вашого оператора недосяжна. Така можливість з’явилася ще у квітні, з початком повноцінного вторгнення РФ в Україну.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно:

Зайти в налаштування телефону.

Вибрати «Мережу».

Далі обрати «Мобільні дані».

Натиснути «Оператор».

Активувати повзунок «Автоматично».

Очікуйте близько хвилини та ви побачити список доступних мереж до яких можна приєднатися. Тут ви зможете приєднатися до мережі будь-якого українського оператора, який доступний в цей момент і здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення.

При цьому, ваш тарифний план не зміниться і вам не потрібно буде переплачувати за користування мережею іншого оператора.

Програми, що допоможуть вам залишатись на зв’язку без доступу до інтернету

Bridgefly

Програма дозволяє з’єднуватись зі смартфонами в радіусі 100 м навколо вас через Bluetooth. При цьому, людина з якою ви плануєте зв’язатись, має бути у вашому списку контактів та мати Bridgefly на своєму смартфоні. Програма дозволяю спілкуватися з однією людиною в особистих повідомленнях, або створювати групові чати та приєднуватись до них.

FireChat

Без підключення до інтернету або мобільної мережі, використовуючи цей додаток, ви зможете відправляти текстові повідомлення користувачам у радіусі 60 м. Програма використовує як Bluetooth, так і Wi-Fi мережі. Додаток підтримує наскрізне шифрування, тому ви можете не перейматись за конфіденційність своїх розмов.

Briar

Додаток, що дозволяє як чатитись по Bluetooth, так і вести блог або створювати форуми. Ви можете використовувати програму через інтернет, якщо поблизу є мережа Wi-Fi, або мобільна мережа дозволяє вийти в інтернет.

Two Way: Walkie Talkie

Програма, що дозволить використовувати телефон як рацію. Для цього потрібно тільки налаштуватись на певний канал, та передати значення цього каналу друзям. Щоправда, додаток не використовує метод наскрізного шифрування, тому вашу розмову зможе підслухувати будь-який користувач, який приєднатися до вашого каналу.

Rumble

Додаток для створення мікроблогів, що працює автономно та дозволяє з’єднуватись через мережу Bluetooth чи Wi-Fi. Програма може функціонувати як месенджер та дозволяє обмінюватись зображеннями.

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