Як залишатися на зв'язку під час відключення світла: поради від Мінцифри

У Мінцифри дали поради, як залишатися на зв'язку під час ймовірних відключень електроенергії.

Міністерство цифрової трансформації України підготувало кілька простих порад для громадян, щоб вони могли залишатися на зв'язку та мати доступ до інтернету під час ймовірних відключень електроенергії, спричинених ворожими обстрілами енергосистеми країни.

Порадами Мінцифри поділилося у Telegram.

Через постійні атаки на енергосистему України, в частині областей вже відбуваються планові відключення електроенергії. Це може призвести до проблем зі зв'язком та доступом до інтернету, що ускладнює навчання, роботу та спілкування з близькими.

Мінцифри наголошує, що дотримання цих простих рекомендацій допоможе українцям залишатися на зв'язку попри дії ворога:

Як залишатися на зв'язку під час відключення світла / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Як залишатися на зв'язку під час відключення світла / Фото: Міністерство цифрової трансформації

Нагадаємо, уранці, 11 квітня, російські ракети та дрони знову завдали значних пошкоджень українським електростанціям. В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. В якому стані українська енергосистема і чи є загроза блекаутів, розповіли в "Укренерго".

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