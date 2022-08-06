Як залучити гроші в своє життя за допомогою всього лише гілочки м'яти

Здавна м'ята вважлася потужною цілющою рослиною. Однак це не всі її корисні властивості. Наші предки знали, як залучити гроші в дім за допомогою гілочки м'яти. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
В давнину українці точно знали, як залучити гроші в своє життя. Для цього вони використовували гілочку м'яти, яку клали в гаманець чи сумку з грошима. Вірили, що приємний аромат рослини допомагає отримати фінансове благополуччя.
Існували й інші народні прикмети, як залучити гроші та інше за допомогою звичайної м'яти:
- Швидше заробити потрібну суму - щовечора потрібно відривати від стебла м'яти один листок, а потім стискати в лівій долоні. Після цього детально уявіть, а краще розпишіть свою мету.
- Щоб отримати бажану відповідь - перед сном покладіть під подушку гілочку м'яти, а потім загадайте найзаповітніше бажання. Уві сні до вас обов'язково прийде відповідь.
- Врятуватися від негативу - візьміть невелику каструлю, закип'ятіть в ній воду та додайте кілька листочків м'яти. Залишіть, щоб настоялася, а потім перелийте в ємність. Суміш потрібно використовувати під час прибирання оселі.
- Для залучення спокою, удачі та фінансового благополуччя - перед підписанням цінних паперів або важливою поїздкою обов'язково з'їжте три листочки м'яти. Так ви зможете залучити спокій, удачу та фінанси в своє життя.