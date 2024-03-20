Як заохочувати українських біженців повертатися додому: думка аналітика

Питання повернення біженців до України є надскладним та болючим.

Очевидно, що економічних стимулів не буде достатньо, але і їх буде непросто запропонувати. Поки що важко сказати конкретно, бо базової умови для повернення українців ще немає.

Про це в інтерв'ю "Еспресо" сказав Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital.

Експерт умовно ділить наших біженців на три групи:

Ті, хто не повернуться ні за яких обставин – ймовірно, вони давно мріяли жити десь за кордоном, або вони себе там знайшли й почуваються комфортно, або їм немає куди повертатися; Ті, хто готовий повернутися у будь-якому випадку – тимчасово живуть на допомогу іноземних урядів або ті, хто з нетерпінням чекає звільнення своїх населених пунктів чи просто покращення безпекової ситуації; Ті, хто вагається – їм, можливо, усе чи багато що подобається за кордоном, але вони б розглянули можливість повернутися.

"Україні доведеться конкурувати із західними країнами саме за третю групу. Цих людей потрібно буде переконати, що умови життя, інфраструктура, ставлення держави до людей, умови роботи чи умови ведення бізнесу є кращими, або як мінімум не значно гіршими, ніж там, де вони зараз перебувають", – наголошує Паращій.

Проблема полягає ще й в тому, додає він, що чим довше буде тривати війна, тим більшою буде ставати перша група і більш вибагливою третя.

Раніше йшлося про те, чи повернуться українські біженці з Польщі.

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