Як заощадити заряд на смартфоні, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або вимкнули електроенергію / УНІАН

Як заощадити заряд смартфона, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або зник струм

Як заощадити заряд смартфона, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або зник струм

Коли над містом лунають сирени тривоги, а більшість людей сидять в бомбосховищах, метро чи в інших укриттях, важливо залишатися на зв’язку, щоб слідкувати за інформацією чи просто дізнатися яка ситуація в країні. Тому ТСН.ua підготував для власників смартфонів на Android і iPhone кілька способів, які допоможуть заощадити заряд.

Варто пам’ятати, що у ситуації, що склалася, вам не потрібна більша частина функцій. А тому їх можна відключити, що значно заощадить заряд пристрою.

Як заощадити заряд на смартфоні, якщо у вас iPhone

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Наступні поради допоможуть зберегти заряд на пристрої та залишатися на зв’язку в бомбосховищі або коли пропав струм:

встановіть темні шпалери, зменшіть час блокування екрану, його яскравість та звуковий супровід;

скоротіть інтервал перевірки пошти, вимкніть ті програми, якими ви не користуєтесь;

спробуйте заощаджувати на інтернет з’єднані та вимикайте його, коли в ньому немає потреби;

увімкніть режим “Не турбувати” чи “Авіа”;

вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth;

вимкніть Siri та візуальні ефекти;

вимкніть геолокацію;

вимкніть відстеження фізичної активності.

Як заощадити заряд на Android

Ці поради допоможуть вам довше залишатися на зв’язку, якщо доведеться ховатися в бомбосховищі або метро на невизначений термін: