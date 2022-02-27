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Як заощадити заряд смартфона, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або зник струм

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Як заощадити заряд смартфона, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або зник струм

Як заощадити заряд на смартфоні, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або вимкнули електроенергію / УНІАН

Коли над містом лунають сирени тривоги, а більшість людей сидять в бомбосховищах, метро чи в інших укриттях, важливо залишатися на зв’язку, щоб слідкувати за інформацією чи просто дізнатися яка ситуація в країні. Тому ТСН.ua підготував для власників смартфонів на Android і iPhone кілька способів, які допоможуть заощадити заряд.

Варто пам’ятати, що у ситуації, що склалася, вам не потрібна більша частина функцій. А тому їх можна відключити, що значно заощадить заряд пристрою.

Як заощадити заряд на смартфоні, якщо у вас iPhone

Наступні поради допоможуть зберегти заряд на пристрої та залишатися на зв’язку в бомбосховищі або коли пропав струм:

  • встановіть темні шпалери, зменшіть час блокування екрану, його яскравість та звуковий супровід;
  • скоротіть інтервал перевірки пошти, вимкніть ті програми, якими ви не користуєтесь;
  • спробуйте заощаджувати на інтернет з’єднані та вимикайте його, коли в ньому немає потреби;
  • увімкніть режим “Не турбувати” чи “Авіа”;
  • вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth;
  • вимкніть Siri та візуальні ефекти;
  • вимкніть геолокацію;
  • вимкніть відстеження фізичної активності.

Як заощадити заряд на Android

Ці поради допоможуть вам довше залишатися на зв’язку, якщо доведеться ховатися в бомбосховищі або метро на невизначений термін:

  • вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;
  • встановіть шпалери темного кольору, зменшіть яскравість екрану та час очікування (час, коли екран увімкнений, поки ви ним не користуєтесь);
  • вимкніть звук та вібровідгук клавіатури;
  • увімкніть в налаштуваннях автоматичне регулювання яскравості екрану;
  • вимкніть ті програми, якими ви не користуєтесь, але вони запускаються у фоновому режимі, а також обмежте роботу програм, які потребують великої кількості заряду;
  • видаліть ті облікові записи з пристрою, якими ви не користуєтесь;
  • увімкніть “режим економії заряду” або адаптивне споживання;
  • вимкніть геолокацію.
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