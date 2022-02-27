Як заощадити заряд смартфона, якщо потрібно довго ховатися в бомбосховищі або зник струм

Коли над містом лунають сирени тривоги, а більшість людей сидять в бомбосховищах, метро чи в інших укриттях, важливо залишатися на зв’язку, щоб слідкувати за інформацією чи просто дізнатися яка ситуація в країні. Тому ТСН.ua підготував для власників смартфонів на Android і iPhone кілька способів, які допоможуть заощадити заряд.
Варто пам’ятати, що у ситуації, що склалася, вам не потрібна більша частина функцій. А тому їх можна відключити, що значно заощадить заряд пристрою.
Як заощадити заряд на смартфоні, якщо у вас iPhone
Наступні поради допоможуть зберегти заряд на пристрої та залишатися на зв’язку в бомбосховищі або коли пропав струм:
- встановіть темні шпалери, зменшіть час блокування екрану, його яскравість та звуковий супровід;
- скоротіть інтервал перевірки пошти, вимкніть ті програми, якими ви не користуєтесь;
- спробуйте заощаджувати на інтернет з’єднані та вимикайте його, коли в ньому немає потреби;
- увімкніть режим “Не турбувати” чи “Авіа”;
- вимкніть iCloud, Wi-Fi та Bluetooth;
- вимкніть Siri та візуальні ефекти;
- вимкніть геолокацію;
- вимкніть відстеження фізичної активності.
Як заощадити заряд на Android
Ці поради допоможуть вам довше залишатися на зв’язку, якщо доведеться ховатися в бомбосховищі або метро на невизначений термін:
- вимкніть Wi-Fi та Bluetooth;
- встановіть шпалери темного кольору, зменшіть яскравість екрану та час очікування (час, коли екран увімкнений, поки ви ним не користуєтесь);
- вимкніть звук та вібровідгук клавіатури;
- увімкніть в налаштуваннях автоматичне регулювання яскравості екрану;
- вимкніть ті програми, якими ви не користуєтесь, але вони запускаються у фоновому режимі, а також обмежте роботу програм, які потребують великої кількості заряду;
- видаліть ті облікові записи з пристрою, якими ви не користуєтесь;
- увімкніть “режим економії заряду” або адаптивне споживання;
- вимкніть геолокацію.