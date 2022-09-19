Як заощаджувати електроенергію та гроші: поради від "Київтеплоенерго"

Фахівці "Київтеплоенерго" порадили:

Холодильник треба ставити трохи далі від плити та радіаторів. Через високу температуру збільшується навантаження на компресор, а це призводить до використання більшої кількості електроенергії та до зменшення строку служби приладу. Рекомендована відстань від холодильника до стіни має становити не менше 5 см, неправильне розташування призводить до споживання на 30% більше електроенергії

Пральну машину завантажуйте на дозволений максимум, бо при частковому завантаженні прилад використовує таку саму кількість енергії, як при повному завантаженні. Зверніть увагу на температуру прання, 90% енергії йде на нагрівання води, тому треба правильно обирати температуру прання.

З тих самих міркувань на максимум завантажуйте і посудомийну машину.

В електрочайнику кип'ятіть лише необхідну кількість води та регулярно очищуйте його від накипу. Очищення дозволить підвищити теплопровідність та зменшить споживання електроенергії.

Прасування розпочинайте з тих речей, які потребують нижчої температури, після чого варто додавати температуру та продовжувати прасувати інші речі.

Налаштуйте бойлер на оптимальну температуру. Зависока температура – це зайві витрати та додаткове навантаження на прилад. Не вимикайте бойлер із мережі, адже на підтримку температури витрачається менше енергії, ніж на нагрівання з нуля.

Під час приготування їжі на електроплиті користуйтеся посудом з кришкою, і страва приготується швидше, і електроенергії буде спожито менше.

І не забувайте, що заощаджувати на електроенергії можна, якщо побутові прилади будуть класом енергоефективності А, А+, А++ або А+++, при купівлі завжди враховуйте цей фактор.

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