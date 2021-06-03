Як записатися на щеплення проти COVID-19 громадянам України з тимчасово окупованих територій

Українці не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

3 червня розпочався запис на щеплення проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та Севастополя і належать до пріоритетних груп, вакцинація яких зараз відбувається в Україні (першочергово люди похилого віку віком 65 років і старше).

Про це йдеться на сайті МОЗ.

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Для запису необхідно зателефонувати за номером контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19: 0 800 60 20 19. Під час розмови, оператору необхідно повідомити, з якого ви населеного пункту (уточнивши, що наразі він є тимчасово окупованим), вказати ваші дані та обрати найзручніший пункт щеплення.

Оператор здійснить запис на вакцинацію та надішле вам СМС-повідомлення з унікальним ідентифікатором, якщо у вас є український номер телефону, або листа на електронну пошту - у разі його відсутності. Цей ідентифікатор також передадуть до Держприкордонслужби України, щоб вас безперешкодно пропустили на підконтрольні уряду України території.

Важливо, що громадяни, які бажають здійснити вакцинацію і мають унікальний ідентифікатор з підтвердженням запису на щеплення, не повинні проходити самоізоляцію чи обсервацію.

Для запису на отримання другої дози вакцини необхідно буде знову зателефонувати до контакт-центру.

Імунізація здійснюватиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech в 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Їхній повний перелік можна переглянути за посиланням.

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