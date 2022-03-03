Як записатися до іноземного легіону: інструкція від Генштабу ЗСУ

Після в'їзду в Україну потрібно прибути до пункту збору та підписати контракт про вступ до іноземного легіону.
Як записатися до іноземного легіону, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Слід зателефонувати до посольства України у своїй країні, а потім діяти згідно з інструкцією.
- Зверніться до посольства на співбесіду з військовим аташе.
- Подайте письмову заяву про вступ до іноземного легіону.
- Отримайте потрібні документи для в'їзду в Україну.
- Приїжджайте в Україну чітко визначеним маршрутом. У цьому сприяють українські дипломати.
- Після в'їзду в Україну потрібно прибути до пункту збору та підписати контракт про вступ до іноземного легіону.
Понад 80% тих, хто повернувся, — чоловіки призовного віку.
Військовозобов'язані українці продовжують повертатися з-за кордону для того, щоб захистити країну від агресії Росії.
Після відкритого вторгнення РФ через пункти пропуску на Львівщині з-за кордону в'їхали понад 50 тисяч громадян України.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".
Серед них близько 80% (майже 40 тис.) – це чоловіки віком 18-60 років.
"Якщо не ми, то хто! Тут наш будинок, наші сім'ї, треба їх захищати!"
Нагадаємо, черг на кордоні з Україною та Європою немає.