Як записатися до іноземного легіону: інструкція від Генштабу ЗСУ

Як записатися до іноземного легіону: інструкція від Генштабу ЗСУ

Після в'їзду в Україну потрібно прибути до пункту збору та підписати контракт про вступ до іноземного легіону.

Як записатися до іноземного легіону, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Слід зателефонувати до посольства України у своїй країні, а потім діяти згідно з інструкцією.

Зверніться до посольства на співбесіду з військовим аташе.

Подайте письмову заяву про вступ до іноземного легіону.

Отримайте потрібні документи для в'їзду в Україну.

Приїжджайте в Україну чітко визначеним маршрутом. У цьому сприяють українські дипломати.

Після в'їзду в Україну потрібно прибути до пункту збору та підписати контракт про вступ до іноземного легіону.

Понад 80% тих, хто повернувся, — чоловіки призовного віку.

Військовозобов'язані українці продовжують повертатися з-за кордону для того, щоб захистити країну від агресії Росії.

Після відкритого вторгнення РФ через пункти пропуску на Львівщині з-за кордону в'їхали понад 50 тисяч громадян України.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Серед них близько 80% (майже 40 тис.) – це чоловіки віком 18-60 років.

"Якщо не ми, то хто! Тут наш будинок, наші сім'ї, треба їх захищати!"

Нагадаємо, черг на кордоні з Україною та Європою немає.