Як запобігти сезонним захворюванням: експертна думка від лікарів «ОН Клінік»

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що кожного року реєструється близько мільярда випадків сезонного грипу, у трьох-п’яти мільйонів людей захворювання має важкий перебіг. Грип спричиняє від 290 000 до 650 000 респіраторних смертей щорічно.

Як знизити ризик сезонних захворювань восени та взимку, які методи профілактики допоможуть вберегтися від грипу та застуди? Про профілактику грипу та ГРВІ розкажуть лікарі мережі медичних центрів «ОН Клінік».

Чому зростає захворюваність ГРВІ восени та взимку?

Зниження температури повітря призводить до охолодження тіла, що послаблює імунну систему. У результаті знижується здатність організму боротися з вірусними інфекціями, призводячи до легкого проникнення патогенних мікроорганізмів у дихальні шляхи та їх швидкого розмноження. Інші причини зростання захворюваності на ГРВІ в осінньо-зимовий сезон:

нестача сонячного світла та вітаміну D. У холодний сезон дні коротші, тому ми отримуємо менше сонячного світла, що зменшує синтез вітаміну D в організмі. Вітамін D грає важливу роль у підтримці імунітету, його дефіцит може послабити захист від інфекцій;

постійне перебування в закритих приміщеннях. Взимку люди більше часу проводять у закритому просторі з недостатньою вентиляцією. Це сприяє легшому поширенню вірусів повітряно-крапельним шляхом, оскільки частинки вірусу можуть довше затримуватися у повітрі в невеликих приміщеннях;

сухість повітря в приміщеннях. Обігрівачі та батареї висушують повітря в приміщеннях, а сухе повітря позбавляє зволоженості слизові оболонки дихальних шляхів, знижуючи їх здатність утримувати та знищувати віруси;

загальне зниження активності. У холодну пору року люди стають менш активними, що також впливає на імунітет. Фізична активність стимулює циркуляцію крові та посилює імунну відповідь, тому зниження активності зменшує захисні функції організму.

Окрім цього, восени та взимку в раціоні менше свіжих овочів і фруктів, які є джерелом вітамінів та антиоксидантів, необхідних для імунітету. Це знижує захисні функції організму, роблячи його більш вразливим до гострих респіраторних захворювань.

Як розпізнати респіраторну вірусну інфекцію у себе та близької людини?

Симптоми застуди можуть варіюватися залежно від віку, загального стану імунної системи та типу патогену, який вражає дихальні шляхи. Основні симптоми ГРВІ у дорослих:

• болі в м’язах та суглобах;

• постійні головні болі;

• нежить чи закладеність носа;

• біль чи відчування першіння у горлі;

• загальна слабкість та швидка втомлюваність.

При респіраторних захворюваннях часто виникає кашель, який може мати різну інтенсивність та тривалість (зазвичай більше двох тижнів). Спершу зазвичай з'являється сухий кашель через подразнення слизової оболонки дихальних шляхів вірусами, що викликає запалення та набряк. У міру розвитку хвороби може з’явитися вологий кашель з виділенням мокротиння, коли організм починає очищуватися від слизу та продуктів розпаду інфекції.

При ГРВІ підвищення температури тіла є природною реакцією організму на інфекцію: це частина захисного механізму імунної системи. Коли віруси потрапляють в організм, імунні клітини виділяють речовини (цитокіни), що стимулюють підвищення температури, створюючи менш сприятливі умови для розмноження вірусів. Висока температура також активізує імунні клітини, допомагаючи швидше виявляти і знищувати патогени, що сприяє одужанню.

Як вберегтися від сезонних захворювань: ТОП-5 способів

Профілактика респіраторних захворювань потребує комплексного підходу, включаючи збалансоване та правильне харчування, належну гігієну рук та підтримання фізичної активності на високому рівні. Нижче ми розкажемо про ТОП-5 способів, які допоможуть знизити ймовірність ГРВІ восени та взимку у вас та вашої дитини.

1. Займайтеся фізичною активністю

Фізична активність зміцнює імунну систему, покращуючи циркуляцію крові, що дозволяє імунним клітинам швидше розноситися по організму, ефективніше виявляти й знищувати віруси. Лікарі медичного центру «ON Clinic» впевнені, що регулярні заняття спортом, навіть легкі, як-от ходьба, плавання, пілатес і йога, підвищують рівень енергії, знижують стрес і допомагають краще боротися з інфекціями. Однак важливо дотримуватися помірності: надмірні навантаження можуть, навпаки, послабити імунітет та зробити організм вразливим до різних штамів грипу.

2. Збалансовано харчуйтесь

Збалансоване харчування забезпечує організм необхідними вітамінами, мінералами та антиоксидантами, що підтримують імунітет. Наприклад, вітамін C сприяє боротьбі з інфекціями, вітамін D підтримує імунну відповідь, а цинк допомагає швидше одужувати. Включення до раціону овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, білків і корисних жирів зміцнює захисні сили організму, роблячи його менш сприйнятливим до вірусів. Правильне харчування, багате вітамінами, потрібне не лише для профілактики грипу, воно допомагає підтримувати енергію та загальне здоров'я в сезон застуд.

3. Нормалізуйте режим сну

Нормалізація режиму сну є ключовою для підтримки імунної системи, адже під час глибокого сну організм відновлюється, а імунні клітини активніше борються з потенційними інфекціями. Недостатній або нерегулярний сон послаблює імунітет, підвищуючи ризик захворювань, оскільки зменшується кількість природних «клітин-убивць» — лейкоцитів, що атакують віруси. Оптимально спати 7-8 годин щодня, лягати та вставати в один і той самий час, щоб організм мав достатньо ресурсів для захисту від сезонних інфекцій.

4. Підтримуйте належну гігієну

Дотримання гігієни допомагає запобігти інфікуванню вірусами та бактеріями, які легко передаються через контакт з поверхнями, на яких вони можуть залишатися активними доволі тривалий час (до декількох годин). Правильне миття рук з милом зменшує ризик потрапляння збудників інфекцій на слизові оболонки очей, носа чи рота. Також важливо уникати торкання обличчя брудними руками, дезінфікувати поверхні й провітрювати приміщення, щоб зменшити концентрацію патогенів у повітрі.

5. Вакцинуйтесь від грипу

Вакцинація від грипу є ефективним способом профілактики, оскільки вона стимулює імунну систему до вироблення антитіл проти найбільш поширених штамів вірусу, прогнозованих на сезон. Це знижує ризик інфікування на грип або сприяє легшому перебігу хвороби у випадку зараження. Вакцинація також допомагає зменшити поширення вірусу в суспільстві, що особливо важливо для захисту людей з ослабленим імунітетом або тих, хто не може вакцинуватися з медичних причин.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. У разі симптомів звертайтеся до професійного лікаря.