Як заповнити дефіцит електрики: Зеленський про "чіткі завдання" для урядовців

Президент відвідав Харківську і Полтавську області, про що розповів у своєму відеозверненні.

Увечері, 29 липня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Президент відвідав Харківську і Полтавську області. Зокрема, глава держави побував у місті Дергачі на Харківщині.

"Важливо, що це один із хороших прикладів, як почали відновлювати нормальне життя. Я вдячний усім, хто залучений до відбудови житлових будинків, хто підтримує людей, хто зберігає робочі місця та роботу підприємств наших українських – і в Харківській області, і в усіх наших регіонах", – сказав він.

Крім того Зеленський провів нараду в Харкові – передусім щодо безпеки та енергетичних питань.

"Енергетика – одне з перших питань завжди. Розуміємо, як поступово, крок за кроком, буде заповнюватися дефіцит електрики, урядовці мають чіткі завдання, і відповідальність там персональна. Проходження зими – це те, що готується зараз, улітку. Працюємо і над конфігурацією ППО – так, щоб і в Харківщини, і в інших наших регіонів було більше захисту від ударів РФ", – сказав президент.

За його словами, головком Сирський, який також сьогодні брав участь у нарадах, та відповідні командувачі мають представити оновлену структуру роботи наших систем ППО й нові запити для партнерів – що саме потрібно забезпечити до кінця поточного року.

Також була доповідь генерала Гнатова щодо захисту сходу нашої країни.

Полтавщина

На Полтавщині Зеленський провів зустріч із підприємцями в межах платформи "Зроблено в Україні".

"Зокрема й оборонні виробництва. Багато ініціатив бізнесу, готовності компаній працювати заради держави та пропонувати нову продукцію. Ми будемо підтримувати все це та збільшувати державні замовлення. Сьогодні є підписані контракти. Вся наша українська продукція – і військова, і цивільна, – кожне робоче місце – усе це допомагає Україні вистояти", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Зеленський з’явився на Харківському напрямку і звернувся до воїнів ССО.

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