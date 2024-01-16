Як запуск е-реєстру військовозобов'язаних допоможе армії: Умєров дав відповідь

Послуги та процеси для військовослужбовців перейдуть у зручний цифровий формат, зазначив Рустем Умєров.

Ухвалений у другому читанні законопроєкт №10062 дозволить армії прискорити процеси обміну інформацією.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба оборонного відомства.

"Сьогодні Верховна Рада України зробила важливий крок для цифровізації українських Сил оборони. Я вдячний кожному з 249 депутатів, які проголосували за. Окремо дякую Давидові Арахамії та Олександру Корнієнку, які активно працювали в сесійній залі та комітетах над тим, щоб закон був ухвалений", – зазначив міністр.

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Наголошується, що закон буде впроваджений у встановлені терміни. Завдяки йому вдасться пришвидшити збір, обробку та використання військових даних.

"Послуги та процеси для військовослужбовців нарешті повністю перейдуть у зручний цифровий формат, який буде врегульовано законом", – підкреслив Умєров.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних.

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