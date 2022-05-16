Як зараз в Україні можна купити чи продати нерухомість і як не стати жертвою шахраїв: поради експерта

Як зараз в Україні можна купити чи продати нерухомість і як не стати жертвою шахраїв: поради експерта

Наприкінці квітня уряд частково відновив доступ до Єдиного реєстру нерухомості, що дозволило проводити операції купівлі-продажу.

Єдиний реєстр нерухомості був закритий Міністерством юстиції від першого дня повномасштабної війни, 24 лютого, щоб убезпечити українців від шахрайства з їхнім житлом. Та попри те, що економіка країни поступово відновлюється, ризик махінацій із нерухомістю досі залишається великим, зазначають експерти.

Тож як зараз відбуватиметься купівля-продаж нерухомості в Україні у період війни і як не стати жертвою шахраїв, йдеться у випуску "Сніданку з 1+1".

Адвокат Лаврентій Царук радить насамперед перед купівлею чи продажем нерухомості ознайомитись із переліком регіонів, де це дозволено зробити.

"Знову можна здійснювати операції купівлі-продажу нерухомості на всій території України, але окрім тимчасово окупованих територій, де ведуться активні бойові дії. Є перелік територій, на яких поки що заборонено здійснювати купівлю-продаж нерухомості. Цей перелік постійно оновлюється і є у відкритому доступі на сайті Міністерства юстиції України. Ситуація змінюється, тож цей перелік вже тричі оновлювався. Тож головна порада перед тим, як замислюватись над купівлею чи продажем квартири, гаража чи будинка - насамперед подивитись, чи дозволяє держава зробити це у цьому регіоні", - розповідає фахівець.

Ринок нерухомості оживає: уряд частково відновив доступ до Єдиного реєстру нерухомості

Експерт зазначив, що під час війни і один місяць після військового стану, який оголошується державою, купівля-продаж може відбуватись лише з дотриманням певних правил:

нерухомість має розташовуватися на територіях, де немає активних бойових дій і які зазначені на сайті Мін'юсту; продавець повинен бути присутнім особисто. Не можна зараз продавати квартиру за довіреністю. Тільки власник квартири має зараз право продавати свою нерухомість і він має бути особисто присутнім у нотаріуса. А ось купувати за довіреністю дозволено. громадянам та компаніям з Російської Федерації заборонені операції з нерухомістю в Україні. нерухомість, що продається, має належати власнику не менше 1 місяць. Це запобіжник від шахраїв, які перепродують квартири по декілька разів.

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