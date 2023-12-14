Як зараз виглядає зруйнований окупантами Бахмут: в Мережі показали відео

Кожна будівля зазнала атаки з боку російських окупантів.
В Мережі показали, як виглядає Бахмут, який російські знищили постійними обстрілами.
Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.
На кадрах видно, як місто знімають зі зруйнованої багатоповерхівки. Кожна будівля в місті, яка потрапила в кадр, розтрощена внаслідок дій російських загарбників.
“Окупований Бахмут. Точніше те, що лишилося від українського міста. Російські "визволителі" кожен клаптик землі прагнуть перетворити на звичне для себе місце існування”, - наголосив Бутусов.
Нагадаємо, що ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.
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