Як зараз виглядає зруйнований окупантами Бахмут: в Мережі показали відео

Кожна будівля зазнала атаки з боку російських окупантів.

В Мережі показали, як виглядає Бахмут, який російські знищили постійними обстрілами.

Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов.

На кадрах видно, як місто знімають зі зруйнованої багатоповерхівки. Кожна будівля в місті, яка потрапила в кадр, розтрощена внаслідок дій російських загарбників.

“Окупований Бахмут. Точніше те, що лишилося від українського міста. Російські "визволителі" кожен клаптик землі прагнуть перетворити на звичне для себе місце існування”, - наголосив Бутусов.

Як зараз виглядає знищений окупантами Бахмут

Нагадаємо, що ЗСУ показали точні удари по окупантах під Бахмутом з дронів.

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