Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як зареєструвати новонароджених українців за кордоном: які документи та куди подавати

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
337
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як зареєструвати новонароджених українців за кордоном: які документи та куди подавати

Фото: pixabay.com

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати не пізніше 1 місяця від дня народження дитини.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснили, як зареєструвати новонароджених українців за кордоном.

Алгоритм дій та перелік необхідних документів відомство опублікувало у Telegram.

Так, повідомляється, що за кордоном державну реєстрацію народження дитини проводять дипломатичні представництва та консульські установи України. 

Як відбувається реєстрація? 

  • Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.
  • У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.
  • Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові. 

Які документи слід надати консулу для реєстрації?

  • Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.
  • Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).
  • Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

У Мінреінтеграції також наголошують, що реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.

Нагадаємо, що раніше у Мінреінтеграції затвердили новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих. Таким чином, до нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і м. Києва.

Читайте також:

Пункт незламності вдома: як об'єднуються українці

Пункт незламності вдома: як об'єднуються українці

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
337
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація