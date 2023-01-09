Як зареєструвати новонароджених українців за кордоном: які документи та куди подавати

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані подати не пізніше 1 місяця від дня народження дитини.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій роз'яснили, як зареєструвати новонароджених українців за кордоном.

Алгоритм дій та перелік необхідних документів відомство опублікувало у Telegram.

Так, повідомляється, що за кордоном державну реєстрацію народження дитини проводять дипломатичні представництва та консульські установи України.

Як відбувається реєстрація?

Письмова або усна заява батьків чи одного з них надається до дипломатичного представництва або консульської установи України за місцем народження дитини або за місцем проживання батьків.

У разі неспроможності батьків реєстрація дитини може проводитися її родичами.

Після заяви батьків дитини або інших осіб консул проводить реєстрацію народження дитини з одночасним визначенням її походження та присвоєнням прізвища, імені та по батькові.

Які документи слід надати консулу для реєстрації?

Документ медичного закладу про народження дитини або довідку від лікаря, який надавав допомогу при пологах.

Паспорт або інші документи, що посвідчують особи батьків (одного з батьків).

Документ, який є підставою для внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері, заява батька про визнання батьківства тощо).

У Мінреінтеграції також наголошують, що реєстрація народження, а також видача свідоцтва про реєстрацію цього акта цивільного стану проводиться без стягнення консульського збору.

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Нагадаємо, що раніше у Мінреінтеграції затвердили новий перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих. Таким чином, до нового переліку увійшли території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і м. Києва.

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