Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло: в Офісі президента детально пояснили процедуру

Як зареєструвати зруйноване або пошкоджене житло: в Офісі президента детально пояснили процедуру

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко детально пояснив, як в Україні відбувається реєстрація зруйнованого або пошкодженого під час війни житла.

Українці можуть отримати грошову компенсацію за зруйноване війною майно.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook.

"Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через Дію (на сайті або у додатку). Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або у нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того, де ви знаходитесь. Це стосується як фізичних, і юридичних", - зазначив він.

Тимошенко додав, що після цього органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. Після перевірки об’єкта Комісія складає акт обстеження будинку/квартири. В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт щодо можливості подальшої експлуатації будівлі.

"Заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна", - зазначив він.

Нагадаємо, що Профільний комітет ВР зареєстрував законопроєкт, який передбачає списання заборгованості за кредитами на машини, які були знищені під час військових дій РФ проти України.