Зареєструватися в центрі зайнятості та отримати статус безробітного: спрощений порядок під час війни

Зареєструватися в центрі зайнятості та отримати статус безробітного: спрощений порядок під час війни

В умовах війни, зупинки підприємств, знищення виробничих потужностей, евакуації українців, кількість безробітних зростає. Щоб допомогти людям встати на облік та отримати виплати по безробіттю запроваджено спрощений порядок реєстрації.

Як стати на облік, щоб отримати статус безробітного

Статус безробітного надається особам працездатного віку які не отримують пенсію та не мають передбачених законодавством доходів. Цей статус згідно з постановою Кабміну від 19.03.2022 № 334 надається з першого дня реєстрації у центрі зайнятості.

Є кілька варіантів подачі заяви. Заяву можна подати:

під час безпосереднього відвідування центру зайнятості;

через Портал Дія, в електронній формі;

за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

Які документи потрібні, щоб зареєструватися залежить від вибраного варіанту

Які документи потрібні під час безпосереднього відвідування центру зайнятості

Для взяття на облік та оформлення допомоги по безробіттю (знайти найближчий центр зайнятості можна тут) потрібні наступні документи:

документ, що ідентифікує особу, (паспорт. ID картка тощо);

документ, що засвідчує місце реєстрації («прописку);

ідентифікаційний код;

трудова книжка (цивільноправовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості);

за наявності документ про освіту;

за наявності довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Як зареєструватись в статусі безробітного через Портал Дія, в електронній формі

Реєстрація через застосунок Дія передбачена постановою Кабміну від 19.03.2022 № 334. Скористатися нею, коли послуга запрацює можуть ті громадяни, які на час введення воєнного стану мають або мали місце роботи на території м. Києва, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей.

Скористатися електронною формою подання документів можуть лише громадяни України у яких є:

ID-картка або біометричний закордонний паспортом;

ідентифікаційний кодй;

банківський рахунок, відкритий за програмою «єПідтримка»;

які змогли пройти електронну ідентифікацію за допомогою ДІЯ.Підпис, кваліфікованих електронних підписів, чи інших засобів, які дають змогу однозначно встановлювати особу.

На Порталі Дія потрібно заповнити, підписати та подати в електронній формі заяву про надання статусу безробітного та призначення допомоги. Для цього необхідно:

створити особистий електронний кабінет користувача на Порталі Дія;

заповнити та підписати заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю, які формуються засобами Порталу Дія;

подати до обраного центру зайнятості заяву про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю;

обрати та/або відкрити банківський рахунок у межах програми «єПідтримка».

Увага для тих хто подасть заяву в електронній формі. В будь-якому разі протягом 30 днів з дня завершення воєнного стану необхідно буде звернутись до найближчого центру зайнятості та надати всі інші документи, які вимагається для взяття на облік в центрі зайнятості.

Як зареєструватись в центрі зайнятості за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку

За неможливості з'явитись до центру зайнятості чи оформити статус безробітного в електронному вигляді можна:

подати онлайн заяву через спеціальну форму;

надіслати електронною поштою. У цьому випадку роздруковані, заповнені, підписані та сфотографовані / зіскановані заяви необхідно направити на електронну пошту inbox@dcz.es.gov.ua. В темі листа зазначити прізвище, імені, по батькові заявника та слова «реєстрація». Всі додатки до листа в архіви не пакувати, надсилати у вкладеннях;

через «гарячі лінії» Державної служби зайнятості: +380963841043; +380677465665, +380635824623, +380990980243, +380981524170, +380683089314, +380934802190, +380963265646, +380993554905.

Так само як у випадку з регістрацією в електронній формі, потрібно буде протягом 30 днів з дати завершення воєнного стану донести до центру зайнятості всі додаткові документи необхідні для взяття на облік в центр зайнятості.

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