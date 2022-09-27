Як засолити сало, щоб було смачним: відповіді на найпоширеніші питання

Як засолити смачне сало, як вибрати сало для соління, соління в банці, відповіді на питання щодо соління сала в матеріалі ТСН.ua

В першу чергу потрібно вибрати правильне сало

Вибираючи сало, потрібно звернути увагу на його товщину, структуру, аромат і колір сала та шкурки:

Товщина може бути різною залежно від того, де сало розташовувалось, оптимальна для соління 3-6 сантиметрів.

Колір сала повинний бути однорідним — ніжно рожевим чи білим.

М'ясні прожилки повинні бути природного рожевого відтінку, ні в якому разі не коричневого.

Краще вибирати сало зі шкіркою зі злегка жовтуватими підпалинами, які свідчить про ручну обробку.

Запах свіжого сала тонкий, солодкувато-молочний. Наявність будь-якого специфічного аромату говорить про те, що сало дісталося від кнура.

Проткніть сало гострим предметом Хороший продукт повинний легко протикатися або з невеликим опором.

Після покупки сало слід промити проточною водою, добре обсушити рушником та приступати до процесу приготування.

Як засолити сало

Найпростіші способи соління сала:

Натерти сіллю, можна додати часник та перець, які надають страві пряний смак та аромат. Спосіб швидкий, але зберігати таке сало можна не понад місяць. Щоб приготувати сало зі спеціями, на обсушеному салі зробити надрізи, щоб воно краще просолилось і просочилося спеціями. Подрібнений часник перемішати з чорним перцем, грубою сіллю та обмазати сумішшю сало. Залишити при кімнатній температурі на 3-4 години. Після цього загорнути у вощений папір, потім у фольгу і покласти в морозильну камеру на пару днів. За бажанням можна додати улюблені сухі трави.

Помістити в розсіл. Це більш трудомісткий процес: спочатку варять розсіл, потім у ньому вимочують сало, а потім начиняють спеціями. Але робота окупиться сповна: продукт виходить дуже ніжним і може зберігатись близько року. Щоб засолити таким чином сало, потрібно зробити розсіл з одного літра води, солі, лаврового листа, головку подрібненого часнику і меленого чорного перцю. Помістити в охолоджений розсіл сало, нарізане шматочками. Через 5 днів сало дістати та натерти ароматними травами.

Сало можна зварити. Цей спосіб хороший, якщо сумніваєтесь в продукті. Адже варіння допоможе позбутися від більшості паразитів і бактерій. До того ж таке сало вийде дуже м'яким і зберігатиметься до пів року.

Сало, приготоване будь-яким способом потрібно зберігати в морозильнику.

Смачний рецепт соління сала сухим способом

Для такого рецепта сало перед приготуванням не потрібно мити водою. Для очищення від можливого бруду ретельно почистьте сало гострим ножем з усіх боків, не забуваючи й про шкірку. Сало натерти сумішшю солі та свіжомеленого чорного перцю, обкласти часником і кропом, покласти у місткість з сіллю. Солі повинно бути стільки, щоб сало занурилося в неї на пів сантиметра. Місткість помістити в холодильник на 10 днів при температурі 5-7 ° C. Витягнути, очистити сало від солі та спецій, додати чорного перцю, вакуумувати та покласти в морозильну камеру.

Як зробити сало м'яким у домашніх умовах

Якщо ви любите дуже м'яке ніжне сало, приготуйте його в гарячий спосіб. Для цього способу найкраще підходить шпондер — сало з прожилками м'яса. Наріжте 1 кг сала великими шматками, залийте літром води та проваріть 3 хвилини. Додайте у воду 4,5 ст. л солі та залиште в ній сало на 12 годин. Після цього обсушіть рушником і натріть сало сумішшю прянощів — пекучим червоним перцем, сіллю великого помелу, куркумою, сушеним кропом, додайте кілька штук гвоздики, розтертий у долонях лавровий лист, кориця, мускатний горіх, хмелі-сунелі, коріандр і білий. Загорніть сало в харчову плівку та витримайте добу в холодильнику.

Як засолити сало у банці

Сало промийте, обсушіть і наріжте на невеликі шматочки, щоб вони легко проходили в шийку банки. Приготуйте розсіл, остудіть його. Часник очистить, дрібно наріжте і натріть сало. Лаврове листя промийте, обсушіть. Покладіть не щільно сало у банку. Шари сала перекладайте лавровим листям і чорним перцем. Залийте розсіл у банку, щоб він покрив сало, та прикрийте кришкою, але не закривайте цілком. Витримуйте сало за кімнатної температури три дні, потім щільно закрийте кришку і поставте банку в холодильник на 3-5 днів. Після цього дістаньте сало з| банки, обсушіть і натріть спеціями. Потім загорніть сало в папір або пакет і заберіть у холодильник. Через день сало буде готове.

На 2 кг сала потрібно розсолу з 5 склянок води та 200 г солі, головка часнику, 4-5 лаврових листів, перець, інші спеції до смаку.

Чому сало солять кам'яною сіллю

Сало краще засолювати великою кам'яною сіллю, тому що вона грає роль абсорбенту, тобто вбирає соки сала. Засолювання виходить якісним.

Що робити, якщо солоне сало не жується

Якщо сало було жорстким, зробити його м'яким у процесі засолювання досить важко. Деякі господині відварюють сало в лушпинні цибулі та замочують у підсоленій воді, щоб пом'якшити продукт, але досвід показує, що танути в роті таке сало все одно не буде. Краще перекрутити таке сало з часником та зробити намазку.

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