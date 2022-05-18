Як заточити ніж підручними засобами: перевірені лайфхаки

Розповідаємо як заточити ніж без спеціальних засобів, дома, в поході

Щоб поточити ніж підручними засобами, потрібно оцінити матеріал, з якого зроблений предмет, який буде використовуватися для заточування. Практично будь-який матеріал може використовуватися для заточки, просто, чим він м'якший і слабший стосовно металу ножа, тим тривалішим буде процес заточування.

Дно чашки

Переверніть чашку та використайте виступ денця чашки як брусок. Він досить твердий, випалюється при великій температурі, за властивостями нагадує точильний камінь. Якщо ніж об нього деякий час поточити, крайка ножа стане гострою.

як заточити ніж чашкою

Пилка для нігтів

Пилка для нігтів нагадує брусок в мініатюрі. Достатньо покласти на тверду поверхню шорсткою стороною вгору, притримуючи однією рукою, другою проводити лезом ножа по поверхні пилки до тих пір, поки лезо не стане гострим.

Інший ніж

Як брусок можна використовувати тупе закінчення ножа, сторону протилежну його лезу. Стругаючими рухами проведіть тупою стороною ножа по поверхні ножа, що заточується. Твердість цієї частини клинка дозволяє відновити різальні властивості затупленого ножа, якщо бути наполегливим і приділити достатньо для цього часу.

Напіввідчинене вікно автомобіля

На вулиці також можна знайти підручні матеріали для заточки ножа, наприклад відчинене вікно авто. Це практично натуральний точильний камінь. Достатньо, нахиливши лезо ножа під певним кутом заточування, кілька разів провести ним по крайці скла однією, а потім іншою стороною.

як заточити ніж об вікно

Камінь

Для заточки ножів в поході, на вулиці можна використовувати камінь із плоскою та рівною поверхнею хоча б з одного боку. Проведіть по каменю ножем від держака до кінчика ножа декілька разів. Інший варіант - затиснути лезо ножа між двома гладкими каменями й з силою потягнути та так декілька разів. Після цього ніж потрібно добре промити й витерти насухо.

як заточити ніж камнем

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