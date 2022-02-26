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Як завадити просуванню ворожих танків та бензовозів: у Генштабі України пояснили

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Зокрема, необхідно будь-яким чином перешкоджати просуванню бензовозів, знімати вказівники по місцевості та засипати мітки на дорогах і будівлях.

Генеральний штаб України надав термінові роз'яснення щодо недопущення просування танків і бензовозів РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Так, з метою недопущення просування ворога по території України треба слідувати наступним правилам:

  1. Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. "Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки", - сказано у повідомленні.
  2. Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
  3. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 %, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його... новий виросте на кістках окупанта!!!
  4. У кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
  5. До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
  6. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.
  7. Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
  8. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу!
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