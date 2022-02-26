Як завадити просуванню ворожих танків та бензовозів: у Генштабі України пояснили

Як завадити просуванню ворожих танків та бензовозів: у Генштабі України пояснили

Зокрема, необхідно будь-яким чином перешкоджати просуванню бензовозів, знімати вказівники по місцевості та засипати мітки на дорогах і будівлях.

Генеральний штаб України надав термінові роз'яснення щодо недопущення просування танків і бензовозів РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Так, з метою недопущення просування ворога по території України треба слідувати наступним правилам: