Як завадити просуванню ворожих танків та бензовозів: у Генштабі України пояснили

Зокрема, необхідно будь-яким чином перешкоджати просуванню бензовозів, знімати вказівники по місцевості та засипати мітки на дорогах і будівлях.
Генеральний штаб України надав термінові роз'яснення щодо недопущення просування танків і бензовозів РФ.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Так, з метою недопущення просування ворога по території України треба слідувати наступним правилам:
- Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. "Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива - немає техніки", - сказано у повідомленні.
- Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
- Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 %, що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його... новий виросте на кістках окупанта!!!
- У кого в наявності екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас!
- До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково у відкриту йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
- Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.
- Всі чули про мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів тощо. Засипайте землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином.
- Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу!