Як завантажити застосунок “Дія” на смартфон та додати сертифікат про вакцинацію

Як завантажити застосунок “Дія” на смартфон та додати сертифікат про вакцинацію

Застосунок “Держава і Я” (“Дія”) запрацював ще взимку 2020 року. Ввідтоді його завантажила велика кількість українців, адже за допомогою цього сервісу можна користуватися різноманітними державними послугами. А віднедавна — додати сертифікат про проходження вакцинації.

ТСН.ua дає поради тим, хто ще не розібрався, як завантажити застосунок “Дія”, щоб користуватися його послугами на смартфоні в будь-який час.

Як встановити “Дія”: покрокова інструкція

Зробити це можна на Google Play (у разі використання ОС Android) або App Store (якщо у вас iPhone). Коли завантаження завершено, натискаєте на іконку додатка та робите кілька простих кроків:

ідентифікуєтесь через Приват24, BankID, NFC;

придумуєте та вводите чотирьохзначний код;

повторюєте код ще раз;

дозволяєте подальший вхід у застосунок за біометричними даними.

Готово! Тепер ви можете користуватися усіма послугами застосунку “Дія”.

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Як додати внутрішній та міжнародний ковід-сертифікат в “Дія”

Завдяки застосунку “Дія” можна завантажити внутрішній та міжнародний сертифікати про вакцинацію на свій телефон, щоб показувати документ під час поїздок по Україні, при відвідуванні кінотеатрів та деяких магазинів у містах з “червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки. Внутрішній формується на основі сертифікату з найдовшим терміном дії. Він містить ваші фото, дату народження, ПІБ. Для виїзду за кордон потрібен міжнародний сертифікат, в якому вказується термін його дії та назва вакцини, що була використана.

Нагадаємо, що в Києві від 1 листопада будуть діяти нові карантинні правила, згідно яким проїзд в пасажирському транспорті без сертифікату або дійсного тесту на COVID-19 штрафується на суму від 17 тис. грн.

Щоб завантажити сертифікат про отримання двох доз вакцини:

відкрийте застосунок;

натисніть “Послуги” та оберіть категорію “COVID-сертифікати”;

використовуючи “Дія.Підпис”, подайте заяву для отримання даних з реєстру;

далі натисніть “Отримати сертифікат”.

Практично одразу документ з’явиться в застосунку та буде доступний на телефоні. Зверніть увагу, щоб отримати “Дія.Підпис”, необхідний для завантаження документа, потрібно мати біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Як оформити “Дія.Підпис” читайте тут.

Що робити, якщо в застосунок “Дія” не завантажується сертифікат про вакцинацію

Останнім часом українці скаржаться на те, що з завантаженням сертифікату виникають проблеми. Система може “не бачити” людей через допущені лікарями помилки при написанні назв вакцин та прізвищ вакцинованих. В деяких випадках застосунок не розпізнає обличчя при проходженні авторизації.

Якщо вам не вдалося завантажити сертифікат про вакцинацію, найперше спробуйте оновити застосунок “Дія”. На вашому смартфоні повинна стояти його найновіша версія.

Якщо це не допомогло, варто звернутися в технічну підтримку “Дія”. А поки чекаєте на відповідь, радимо сформувати сертифікат на порталі “Дія”, зайшовши в особистий кабінет за допомогою КЕП, та завантажити його на телефон. Цей документ завжди можна роздрукувати та носити з собою, або показувати QR-код на екрані пристрою.

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Чи можна згенерувати COVID-сертифікат після першої дози вакцини

Так! Зовсім недавно це стало можливим, але лише на порталі “Дія”. Через застосунок зробити це поки що не можна. Для цього не потрібно мати біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Знадобиться тільки електронний підпис (або КЕП — кваліфікований електронний підпис). Процес отримання сертифікату на порталі також досить простий:

пройдіть авторизацію на порталі: для цього потрібен електронний підпис;

знайдіть на головній сторінці “Отримати COVID-сертифікат” або зайдіть в розділ “Послуги”;

далі підписуєте згоду на обробку персональної інформації (знову ж таки тут буде потрібен КЕП);

тільки-но “Дія” отримає потрібні дані з реєстру, на вказану електронну пошту прийде лист з сертифікатом.

Також його можна завантажити з кабінету громадянина, зайшовши в розділ “Послуги” — “Отримані документи”. Не забудьте зберегти сертифікат на телефоні чи будь-якому іншому пристрої.

Застосунок “Дія”: які ще послуги доступні

Для повноцінної роботи застосунку потрібен вихід в інтернет. Але в офлайн режимі доступний перегляд раніше завантажених персональний даних.

Крім можливості завантаження сертифікату про вакцинацію, на сьогоднішній день користувачі “Дії” мають змогу оцифрувати водійські права, технічний паспорт на автомобіль, страхування авто і свідоцтво про народження дитини. Одразу після реєстрації підтягуються інші документи: ID-картка, біометричний закордонний паспорт, картка платника податків, студентський квиток.

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Також на сьогодні через застосунок можна:

дізнатися про наявність виконавчих проваджень;

переглянути подані петиції;

побачити штрафи за порушення ПДР (які можна одразу сплатити онлайн за допомогою банківської картки чи через Google Pay/Apple Pay);

замінити посвідчення водія;

сплатити онлайн адміністративні збори, використовуючи QR-код;

отримати податкові послуги для ФОП.

А від жовтня доступна можливість ділитися копіями цифрових документів (“шеринг”): свідоцтвом про народження, ІПН, даними ID-картки. Щоб передати копію, потрібно натиснути “ОК” в повідомлення, яке спливає. В Мінцифри впевнені, що за допомогою шеринга можна значно спростити отримання різноманітних поштових та банківських послуг, а також налаштувати автозаповнення полів під час проходження анкет чи реєстрації у системі організацій.

Від листопада стане доступним оформлення пенсій, а також матеріальної допомоги для деяких соціальних груп через застосунок “Дія”.

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