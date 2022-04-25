Як завжди, брешуть: Росія намагалася "замести" сліди після ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі

Як завжди, брешуть: Росія намагалася "замести" сліди після ракетного удару по багатоповерхівці в Одесі

Росія через свої засоби масової пропаганди намагалася перекинути з себе відповідальність за ракетний удар по будинку у Одесі.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розкрив брехню російських пропагандистів про обстріл житлового будинку в Одесі, внаслідок якого загинули вісім людей, зокрема і 3-місячне немовля.



"Спочатку російські "Телеграм"-канали бадьоро писали, що "ракети досягли своєї мети" – об'єктів військової інфраструктури. Потім пропагандисти зрозуміли, що ракета влучила у житловий будинок і почали розповідати про те, що "винна українська ППО, яка збила ракету у повітрі", - розповідають у Центрі стратегічних комунікацій.



Насправді, об’єктивні дані з місця трагедії вказують на те, що метою був саме житловий будинок.

Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"Фото з місця трагедії, опубліковані на сайті Одеської міськради, також підтверджують саме цей факт, а не те, що причиною руйнувань стали уламки ракети української ППО. І лише після цього, кремлівські "Телеграм"-канали почали швиденько замітати сліди у своїх постах", - йдетьтся у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі російські окупанти 23 квітня завдали ракетного удару по житловиму будинку.

Через це на місці трагедії загинули вісім людей. Одним ударом росіяни вбили цілу родину – бабусю, мати та 3-місячну дівчинку Кіру. Батько дівчинки вцілів, бо незадовго до обстрілу вийшов до крамниці, а коли повернувся - на місці квартири була діра, а родина загинула.

Фахівці вже почали укріплювати міжповерхові конструкції, які зруйнувала ракета - це квартири від третього до п’ятого поверху.