Як завжди, "своїх не кидають": у ЗСУ показали, як росіяни "рятують" поранених товаришів (відео)

Так звана "друга армія світу" продовжує вражати своєю нікчемністю, а особливо байдужістю до власних побратимів.

У ЗСУ показали, як окупанти "рятують" своїх товаришів після ударів ЗСУ. Очікувано, що російські військові просто тікають, щоб самим вижити.

Чергові кадри такого інциденту оприлюднили оператори аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади, пише журналіст Юрій Бутусов.

У ЗСУ показали, як росіяни "рятують" поранених товаришів

Як то кажуть, "росіяни своїх не кидають"

Той факт, що після потужних ударів ЗСУ росіяни боягузливо тікають замість порятунку поранених товаришів, вже нікого не дивує.

Слід зауважити, що відеоролик іронічно доповнили влучним музичним супроводом – піснею путініста Григорія Лепса під назвою "Родина-Мать". У ній зомбований російською пропагандою й профінансований Кремлем виконавець співає про "поняття гідності", яке для громадян РФ буцімто є "святинею святою", а також про їхній усім відомий девіз – "Своїх не кидаємо!". Як бачимо, російські військові не втомлюються доводити: усе, що так люто й впевнено розповідають у РФ про РФ, – тотальна брехня й бутафорія.

Раніше у Мережі з'явилися чергові свідчення того, як загарбники поводяться зі своїми товаришами, коли на голову падають "сюрпризи" від ЗСУ.

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