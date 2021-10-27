Як займатися музикою з дітьми із особливостями розвитку: педагогічні рекомендації

В Україні розробили педагогічні рекомендації для заняття музикою з дітьми з особливостями розвитку.

Вперше в Україні розроблені педагогічні рекомендації для знайомства з музикою дітей з особливостями інтелектуального розвитку, зокрема синдромом Дауна.

Методики запропоновані у посібнику можна використовувати на уроках музики у школах, на позакласних заняттях та для родинного дозвілля вдома. Рекомендації розміщено у відкритому доступі.

Це одна з ініціатив кампанії "Музика – важлива. Музика – можлива", спрямованої на інформування суспільства до можливостей та здібностей таких дітей, яка реалізується ВБО “Даун Синдром” за підтримки Українського культурного фонду.

“Наша мета не тільки розповісти широкому загалу про музикування дітей з синдромом Дауна, а й зацікавити музичних педагогів різних освітніх установ у тому, щоб вони не боялись братися навчати таких дітей музиці. Проблема з неготовністю педагогів навчати музиці дітей з інвалідністю часто зав'язана на елементарному нерозумінні можливостей“, – пояснюють в “Даун Синдром”.

Методики, запропоновані у посібнику, будуть цікаві практично будь-якій дитині, оскільки вони були напрацьовані під час роботи експериментального музичного онлайн-гуртка для дітей з синдромом Дауна та їхніх сиблінгів (рідних братів та сестер), кажуть розробники. Під час реалізації проєкту заняття постійно адаптовувалися музичними педагогами під культурний запит та потреби учасників.

Рекомендації підготувала музичний педагог ВБО «Даун Синдром» Валерія Бровко-Дивіна. Консультантами під час написання посібника були психолог Юлія Головата та корекційний педагог Ольга Лісненко.

Буклет в електронному форматі розмістили у відкритому доступі у жовтні спеціально, адже це – Всесвітній місяць поінформованості про синдром Дауна. Посібник також розіслано до освітніх установ з різних областей України.

Педагогічні рекомендації можна подивитися тут.

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