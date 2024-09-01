Як заживити газовий котел в умовах відключень: пояснення фахівців

Якщо вдома є газовий котел, тоді значно легше пережити знеструмлення. Адже сучасні двоконтурні котли забезпечують не лише тепло, а й гарячу воду, що є серйозною перевагою. Проте слід враховувати, що такі газові котли самі потребують електрики, зокрема – для роботи насосів. Відповідно у разі відсутності світла вони, на жаль, не працюватимуть. Але як можна заживити котел в умовах знеструмлень? Звичайного павербанка для таких приладів замало.

Про те, що обрати натомість і як діяти, якщо ваш котел не запрацював навіть від дорогої EcoFlow, розповіли у випуску "ГазПравди".

Графіки відключення електроенергії стають дедалі тривалішими. Влітку жити в таких умовах, звісно, простіше, ніж взимку. Найважче людям, у яких весь побут зав’язаний на електриці – від опалення до плити. Тим, у кого централізоване опалення – залишається сподіватися на працездатність ТЕЦ і котелень. А от власники газифікованого житла в найвигіднішому положенні. Бо з допомогою газового котла можна нагріти не лише приміщення, а й воду в крані. От тільки є нюанс: сучасні двоконтурні котли для своєї роботи також потребують електрики. Тож в умовах знеструмлення доведеться шукати альтернативні варіанти живлення. На жаль, звичайні павербанки, якими ми заряджаємо телефон, не підійдуть. Потрібні значно потужніші акумулятори чи зарядні станції.

"Якщо у вас котел настінний, він підключається до мережі 220, то 100% він потребує заживлення. Існує на даний час багато способів, як забезпечити це джерело альтернативного живлення для котла. 00:18 Основними з них можна назвати акумулятори з ДБЖ, інвертори з ДБЖ, інверторні системи, системи енергонезалежості, наприклад EcoFlow, PowerStream, PowerOcean, які забезпечать вам повністю будинок, в тому числі і живлення електро- та газових котлів", – каже Артем Курко, керівник маркетплейсу Tech.gas.ua Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Який тип акумуляторів чи зарядних станцій обрати, аби вони потім не вибухнули чи не загорілися? Так, на жаль, таке теж трапляється. Тому правилами безпеки краще не нехтувати.

"Існує на ринку основних три види акумуляторів, або батарей. Це свинцево-кислотні, гелеві і літій-залізо-фосфатні. Їх ще називають LiFePO4. Одразу скажу, що найкращим варіантом є літій-залізо-фосфатні. Відповідно ціна на них найвища, але вони мають найбільший термін експлуатації, вони повністю безпечні, вони екологічні, вони повністю герметичні і не підлягають зміні, або додаванню нового електроліту. 03:37 вони не бояться глибокого розряду, вони можуть працювати постійно, живлячи вашу техніку", – додає Курко.

Якщо ви визначилися з типом зарядної станції, далі варто з’ясувати необхідну потужність і ємність. У середньому настінний котел споживає від 60 до 160 Ват на годину. Точні цифри конкретно свого котла можете знайти у його технічному паспорті.

Зарядна станція має бути достатньо потужною, аби потягнути запуск котла. А от те, наскільки довго її вистачить, тобто необхідну ємність батареї, можна порахувати. Для цього потрібно потужність котла – наприклад 100 ват – помножити на кількість потрібних годин роботи, наприклад 6, і поділити на напругу вибраної батареї або акумулятора. Виходить, що для роботи середньостатистичного котла протягом 6 годин вам знадобиться батарея ємністю від 50 ампер-годин.

Потужність котла (Вт) * Час роботи (години) / Напруга(В) = Ємність (Ah). Наприклад, для котла потужністю 100 Вт: 100 Вт * 6 годин / 12 В = 50 Ah

Обрали, купили, підключили, але не працює? На жаль, буває і так. Найчастіше – через так звану фазозалежність котлів. Вони потребують заземлення. Але зарядні станції зазвичай його не мають. На щастя, цю проблему можна вирішити завдяки спеціальному подовжувачу, "позичивши" нуль із мережі.

"Включаємо в EcoFlow один край подовжувача, інший включаємо в мережу, тільки правильно – щоб було 0 там, де 0, а фаза там, де фаза. Щоб не було зустрічі фаз EcoFlow і мережі. Якщо перевернете навпаки, то у вас згорить EcoFlow. 0*25 котел є фазозалежним, в нього не було по факту… в EcoFlow виходить дві фази, йому не вистачало нуля. Так як ми одну з ліній занулили, воно стало працювати", – пояснив електрик Олександр.

Однак наголосимо: у цьому випадку роботу виконував фахівець. Самостійно майструвати такі подовжувачі – небезпечно. Роботи, пов’язані з газом чи електрикою, обов’язково мають виконувати спеціалісти.

"Все те, що стосується експериментів із газовим котлом із зарядками, я наполегливо раджу користуватися послугами фахівців, які це вміють робити", – наголосив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України"

Водночас теорію також треба знати, бо в найближчі роки зарядні станції нам ще точно знадобляться. Оскільки проблеми з електрикою у найближчій перспективі не зникнуть, потужні акумулятори можуть стати таким же звичним побутовим обладнанням, як холодильник чи телевізор.

"Ми йдемо до ситуації, де в кожній квартирі на рівні з пральною машиною чи бойлером, газовою плитою, буде стояти ще й батарея. Десь на 7-10 кіловат/годин, яка дасть можливість домогосподарствам функціонувати протягом доби, щонайменше"

Вище згадані варіанти ми розглядали насамперед для мешканців квартир. Якщо ж у вас приватний будинок, фахівці для альтернативного живлення котла та решти приладів радять розглянути варіанти встановлення сонячних панелей чи того ж генератора.

А в кого в будинку встановлений старий, димохідний газовий котел, узагалі пощастило – такі прилади електроживлення не потребують. Однак натомість вони потребують регулярного обслуговування, чищення та перевірки тяги в димоході. Якщо порушити техніку безпеки, ви ризикуєте отруїтися чадним газом.

Нагадаємо, після масованого удару Росії по Україні 26 серпня плани з підготовки до зими доведеться коригувати.

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