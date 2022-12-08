Як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі: поради

Часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння.

Декілька простих корисних порад, як цього уникнути.

Про це пише Мінреінтеграції України.

Електроприлади запускайте по черзі. Наприклад, спочатку зарядіть телефон, а через пів години – увімкніть пральну машину.

Купуйте лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.

Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.

При зникненні світла відімкніть від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так ви убезпечите техніку від ламання.

Не намагайтеся самостійно втручатися в електрощитові будинків.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що в разі нових потужних російських обстрілів столиця може залишитися без електрики, тепло-, водопостачання і водовідведення.

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