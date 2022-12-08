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Як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі: поради

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Як зберегти електроприлади під час відключень світла та уникнути пожежі: поради

Фото: Associated Press

Часті перепади напруги після відновлення електропостачання можуть стати причиною виходу з ладу побутової техніки, не виключено також її загоряння.

Декілька простих корисних порад, як цього уникнути.

Про це пише Мінреінтеграції України. 

  • Електроприлади запускайте по черзі. Наприклад, спочатку зарядіть телефон, а через пів години – увімкніть пральну машину.
  • Купуйте лише сертифіковану електротехніку в ліцензованих точках продажу. Використовуйте їх відповідно до інструкції.
  • Контролюйте використання приладів обігріву та генераторів.
  • При зникненні світла відімкніть від мережі бойлери, пральні машини, електронагрівачі, електроплити та чайники. Так ви убезпечите техніку від ламання.
  • Не намагайтеся самостійно втручатися в електрощитові будинків.

Нагадаємо, раніше міський голова Києва Віталій Кличко попередив, що в разі нових потужних російських обстрілів столиця може залишитися без електрики, тепло-, водопостачання і водовідведення.

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Дата публікації
Перегляди
687
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