Як зберегти кріп на зиму в свіжому та сухому вигляді

Для багатьох господарів залишається актуальним запитання, як зберегти кріп на зиму, навіть попри те, що цю зелень завжди можна купити в супермаркеті. Взимку вартість кропу сильно зростає, а цієї прянощі часто потрібно додати лише дрібку для гарного аромату. Отже, як заготовити кріп на зиму - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому потрібно заготувати кріп на зиму

Їсти цю зелень дуже корисно, адже вона містить вітаміни P та С, а також залізо, каротин і інші корисні речовини. А пряний запах кропу з'являється завдяки клітковині та ефірному маслу. Якщо часто споживати кріп, підвищується імунітет та покращується апетит.

А ще ця зелень має заспокійливу і відхаркувальну дію, це відомий спазмолітик та антиоксидант. Ось чому так важливо знати, як зберегти кріп на зиму.

В чому можна заготовити кріп на зиму

Щоб кріп на зиму зберігав всі свої властивості, його можна засолити в баночці, заморозити в морозильній камері, замаринувати з використанням оцту або просушити в духовці чи на вулиці. Кожен з цих способів має свої плюси на мінуси, які розглянемо нижче.

Якщо ви хочете просто зберегти кріп свіжим протягом місяця чи півтора, можна взяти звичайну банку чи вакуумний пакет. Зелень промивають, просушують і просто кладуть цілий пучок.

Часто господині використовують целофанові пакетики чи харчову плівку, в яких замотують кріп. Якщо ви вирішили зберегти зелень таким способом, не забудьте зробити невеликі дірочки, щоб вона "дихала".

Слід запам'ятати, що перед тим, як зберегти кріп на зиму в пакетику, зелень потрібно обгорнути паперовим рушником. А мити його можна лише в ємності з водою, давши йому там трішки полежати.

Як зберегти кріп на зиму: перевірені способи

Способи, як заготовити кріп на зиму / Фото: pixabay.com

Як засолити кріп на зиму

Така пікантна приправа стане чудовим доповненням до супів, салатів, гречки чи картоплі. Кріп, який заготовили цим способом, зберігається протягом цілого року.

Спосіб приготування дуже простий:

Пагони кропу потрібно промити та ретельно обсушити за допомогою паперового рушника. Потім зелень ріжеться, кладеться в окремі баночки та засипається сіллю (в пропорції 1:2). Останнім шаром повинна бути саме сіль. Не забудьте утрамбувати кріп і закрити баночку кришкою. Зберігається засолений кріп на найвищій поличці холодильника.

Якщо ви хочете зберегти кріп на зиму без додавання солі, можете скористатися таким способом:

Кріп промиваєте, висушуєте, нарізаєте. Потім зелень розкладається в банки і заливається рослинною олією.

Варто пам'ятати, що солити кріп на зиму можна лише в стерилізованих банках. Деякі господині беруть звичайні чисті ємності, що негативно впливає на терміни зберігання.

Маринуємо кріп на зиму

Цей рецепт дуже оригінальний. Для маринування беруться лише гілочки кропу без стебел. А далі запам'ятайте такі кроки:

Зелень промивається та обсушується. Потім розкладається в окремі баночки та заливається маринадом. Маринад готується дуже просто: сіль та оцет заливається окропом. Банки потрібно простерилізувати.

Як заморозити кріп на зиму

Заморожування серед господинь вважається одним з найбільш популярних способів зберегти цінні властивості та свіжість продуктів. Кріп можна зберігати цілим або нарізаним. Для цього його спочатку промивають, обсушують. Потім прибирають в пакети чи контейнери. Зелень потім розморожувати не потрібно. Її просто дістають та додають до страви.

Заморожений кріп зберігає свій смак і аромат протягом 9-10 місяців. Але він все ж трішки буде відрізнятися від свіжої зелені, тому його варто додавати лише до готових страв, але не до салатів.

Як правильно сушити кріп на зиму

Засушити зелень можна двома способами: в духовці або на свіжому повітрі. Саме такий кріп залишається дуже ароматним та смачним.

На повітрі висушити кріп на зиму можна так:

Обмийте зелень та обсушіть її. Дрібно наріжте кріп і залишіть на сонці на 2-3 дні. Після цього можна пересипати сухий кріп у чистий мішечок.

Кріп також можна висушити в духовці:

Кріп потрібно розкласти на деко, заздалегідь застелене пекарським пергаментом. Виставте температуру не вище 40 градусів і тримайте зелень в духовці кілька годин. Потім температуру можна збільшити до 70 градусів. Дверцята духовки повинні бути відчиненими.

Цей спосіб варто обирати лише в тому випадку, якщо у вас немає інших можливостей, як зберегти кріп на зиму. Адже цей метод хоч і швидкий, проте позбавляє зелень її основного аромату.

Висушений кріп може зберігатися дуже довго. Його додають у супи, до риби та м'яса. Аромат трішки відрізняється від свіжого кропу, тому його не додають до салатів.