Як зберегти прохолоду в кімнаті, якщо у вас немає кондиціонера

Як зберегти прохолоду в кімнаті, якщо у вас немає кондиціонера

Літо в самому розпалі, а отже пекуче сонечко кличе нас на природу. Але гаряче літнє повітря та прямі сонячні промені можуть бути причиною роздратування, якщо нам доводиться перебувати у приміщення без кондиціонера. Не варто впадати у відчай, прості поради щодо того, як охолодити повітря у квартирі в матеріалі ТСН.ua

Деньки в Україні зараз дійсно спекотні, та не у всіх є можливість встановити кондиціонер у квартирі або будинку, або ж цей прилад просто зламався. При цьому спека істотно знижує продуктивність та діє на нерви. Розповідаємо, що робити, щоб зменшити температуру повітря в приміщенні.

Вікна

Вікна – важливий елемент вашої кімнати, до того ж близько 30% тепла поступають всередину саме через скло. До жаркого дня варто готуватися завчасно. З настанням вечора, ми рекомендуємо вам відчиняти вікна по всій квартирі та тримати їх відчиненими усю ніч. Але пам’ятайте: якщо у вас є домашня тварина - вона може вискочити у відчинене вікно. При цьому, залишати євровікна «на провітрюванні», тобто відчиняти їх догори - також небезпечно, адже це створює ризик для улюбленця задихнутися, коли він намагатиметься пролізти у вузьку щілину між вікном та рамою. Тому варто придбати спеціальні сітки на вікна, що дозволять тримати їх відчиненими, не хвилюючись за безпеку ваших звірят.

Вранці, зразу після пробудження, поки сонце ще не почало пригрівати, зачиніть вікна та завісьте їх щільними шторами. Це не дозволить сонячному промінню прогріти повітря в кімнаті. Якщо ж вікна виходять на сонячну сторону - навіть щільні штори вам навряд чи допоможуть. В такому разі, радимо вам наклеїти на поверхню скла спеціальну плівку що відбиває - це істотно знизить температуру в кімнаті.

Вентилятор

Хоча звичайний вентилятор не здатен охолодити гаряче повітря, він створить прохолодні повітряні потоки, що, безсумнівно, приємно в спекотний день. Якщо перед його лопатями розмістити лід, це допоможе знизити температуру в кімнаті. Зручніше всього використовувати пластикові пляшки з водою, напередодні поставлені в морозильну камеру.

Якщо вентилятор встановлено на стелі вашої кімнати, він має два режими обертання: за та проти годинникової стрілки. При обертанні проти годинникової стрілки, вентилятор дає більше обертів і створює сильніші потоки повітря.

Вода

Щоб менше страждати від жари, пийте більше води, якомога частіше приймайте душ, або, хоча б, змочуйте зап’ястя холодною водою. Не розвішуйте в приміщенні білизну для сушки, адже при підвищеній вологості спека переноситься куди важче.

Одяг та взуття

В спекотний день носіть вільну одежу з бавовни або льону та уникайте пухнастих капців або синтетики. За можливості, ми рекомендуємо також прибрати в підлоги килими.

Витяжка

Якщо ви приймаєте теплу ванну або готуєте на кухні, увімкніть витяжку в цих приміщеннях. Вона допоможе вам позбутися пару або гарячого повітря, і, разом з тим, знизить градус повітря.

Лампи

Лампа накалювання – це джерело не тільки світла, але і тепла. Щоб позбутися зайвих джерел нагріву, вимикайте світло, яким не користуйтеся, а краще – переходьте на енергоощадні освітлювальні елементи, що випромінюють в рази менше тепла.

Довгочасні інвестиції

Якщо спека у вашій місцевості – звичне явище, а ви є противником кондиціонерів, можете вдатись до заходів з охолодження свого житла завчасно. Наприклад, обсадіть ваш будинок деревами, влаштуйте навіси над вікнами, або витратьтесь на плівки, що відбивають світло та створюють тепловий щит для вашого приміщення.

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