Як зберегти стосунки на відстані: що робити, щоб не втратити любов

Якщо раніше стосунки на відстані нагадувати щось на кшталт сюжету любовного роману, то зараз це реальність для багатьох сімей та пар, що опинились не поряд через війну.

Про це пише uahealth в Instagram.

Вони зібрали добірку порад, які допоможуть вам бути ближче, навіть на відстані.

Найголовніша задача - втримати хороший контакт

Втримати емоційний контакт на відстані нелегко, але можливо. Онлайн-світ має розширений функціонал і його треба використовувати на максимум.

Діліться один з одним вашими враженнями про день, місця, які хотіли б з партнером відвідати, спільними планами на майбутнє. Це дозволить вам відчувати присутність коханої людини в житті, попри відстань.

Вдягнути взуття іншого

Основа хорошого контакту - емпатичне розуміння один одного, ніби ви можете одягнути взуття партнера і відчути як йому/їй зараз.

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Війна - це виклик для кожного. В одного з вас ситуація вимушеної еміграції, в іншого - захист України/заробіток. Складно обидвом. Якщо відчуваєте шквал емоцій і ніби вас не розуміють, можна звернутись до сімейного консультанта. Так, онлайн це технічно легко зробити.

Секс must go on

Відстань не скасовує інтиму. Секс зараз дуже важлива частина контакту між вами, але для цього може не бути приватного місця, затишку тощо, водночас тут головне настрій.

Томливе аудіо можна записати і сидячи одній на лавці в парку, поки дитина на майданчику грається.

Секстинг, секс телефоном, обмін нюдсами, аудіо, синхронна мастурбація - знайдіть разом ваш новий формат інтимних стосунків.

Спільні ритуали

Наприклад, дзвінки в певний час, спільний онлайн обід чи сніданок, перегляд фільмів, читання і обговорення, спільні уроки англійської, заняття спортом онлайн, якщо це можливо. Не обмежуйтесь простим “доброго ранку” і “добраніч”, можна створити власні ритуали, бо всі ми це добре вміли робити в підлітковому віці.

Спільні спогади

Це те, що дійсно тримає в стосунках - перша пісня, під яку ви танцювали на дискотеці, перший фільм у кінотеатрі, перший Новий Рік разом. Згадуйте спільний відпочинок, зустрічі з друзями, сімейні традиції мирного життя, веселі історії ваших стосунків.

Живіть повноцінним життям там, де ви зараз.

Наповнюйте день корисними справами, турботою про себе, спілкуванням із цікавими людьми, новими враженнями. І замість докоряти партнерові, вам захочеться поділитися з ним позитивними емоціями. Це правило важливе для обох партнерів. Так, ви зможете досягти ефекту цукерково-квіткового періоду, коли телефонні розмови могли тривати годинами.

Якщо зв’язку немає

Пишіть листи, аналогові чи електронні. Хай то буде простір для обміну думками і історіями. Про життя про погоду і про переживання. Коли з’явиться мережа, або можливість надіслати листа, то саме ці листи збережуть прожиті моменти, а разом з ними і відчуття того, що ви цей час були поряд.

Якщо простору для романтики немає

Стосунки на відстані можуть бути кризою для багатьох пар, але навіть якщо простору для романтики немає, завжди можна сказати: “Закриймо очі, уявімо хоч на декілька хвилин, що ми поряд, навіть попри відстань!”.

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