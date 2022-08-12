Як зберігати банани, щоб вони були жовтими понад два тижні

Кожен з нас хоча б раз у житті купував банани "із запасом". Однак, ці фрукти часто вдома починають псуватися і чорніти. Не лише зовнішній вигляд продуктів стає непривабливим, вони також змінюють свої смакові властивості. Як зберігати банани вдома правильно, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Експерт із гігієни харчових продуктів Таш Блайт розповів виданню Express, що існують способи зберігання бананів, які допоможуть їм залишатися свіжими та жовтими понад два тижні.

Чому з часом банани стають чорними

Те, що на шкірці бананів з'являються чорні плями - це не проблема і не хвороба. Банани чорніють у процесі звичайного дозрівання. Цятки з'являються тоді, коли у шкірці розпадається крохмал та утворюється сахароза.

Цікаво, що для людини процес окислення не лише не шкідливий, але й навіть корисний. Адже в цей момент в м'якоті банана міститься найбільша кількість поживних речовин, а ще продукт краще засвоюється.

Однак, часто хочеться, щоб фрукти довше полежали свіжими, щоб потім не довелося їх викидати.

Як зберігати банани, щоб вони не чорніли

Дуже важливо дотримуватися певних правил під час зберігання бананів:

купуйте фрукти зеленими, щоб вони могли достигнути у вас вдома;

краще тримати банани подалі від інших фруктів - під час достигання вони виділяють етилен (газ, який змушує фрукти псуватися швидше);

виймайте банани з пакетів, в яких вони упаковані - там скупчується волога та газ етилен, тому фрукти дозрівають швидше;

банани слід зберігати за кімнатної температури, в затемнених місцях, подалі від вологи - оптимальною температурою вважається 12-14 градусів тепла.

Є ще один важливий момент: якщо підвісити зв'язку бананів на мотузку і залишити в темному прохолодному приміщені, то вони зможуть залишатися свіжими до 16 днів. Хочете зберігати банани в холодильнику? Перед цим покладіть їх в паперовий пакет. Він збереже їх від зайвої вологи, а тому вони залишатимуться жовтими до 10 днів.