Як зберігати харчові продукти в умовах віялових та аварійних відключень електрики: 7 правил від медиків

Як підтримувати оптимальну температуру у холодильнику у разі вимкнення світла.

Під час віялових та аварійних відключень електрики зберігання продуктів харчування свіжими у таких умовах стає актуальним як ніколи.

Фахівці МОЗ надали поради, які допоможуть зберегти продукти придатними до вживання.

Температура у холодильнику та морозильній камері

Температура у вашому холодильнику не має бути нижчою за +4 градуси. Краще, якщо нижче. А у морозильній камері – не вище -4 градусів.

Лід допоможе підтримувати оптимальну температуру

Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4 градуси або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід.

Якщо відключення електрики триває понад 4 години...

Електроенергію відключили?.. Тримайте дверцята холодильника та морозилки закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними:

до 4 годин у холодильнику,

48 годин у повній морозилці,

24 годин у напівпорожній морозилці.

Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.

Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність

Якщо маєте сумніви щодо придатності продуктів харчування, краще все ж таки викинути. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду

Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 градусів або нижче.

Заздалегідь підготуйтеся та зробіть запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання

Хліб, печиво, бублики, консерви тощо вважають продуктами, що не не потребують особливих умов зберігання.

Віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).

Готуйте страви на один прийом їжі щоб не зберігати їх тривалий час

Надавайте перевагу тим продуктам харчування, що найменше втрачають якість без холодильника.

Ба більше, продукти харчування також можна зберігати у термосумці, у погребі чи підвалі та на балконі, якщо за вікном мінусова температура.

Нагадаємо, США виділили Україні кошти на відновлення енергосистеми після ракетних атак з боку Росії.

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