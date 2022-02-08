Як зберігати капусту взимку в домашніх умовах, щоб вона залишилася хрумкою

Одним з найпопулярніших серед українців овочів взимку довгі роки залишається саме капуста. Городники часто вирощують її на своїх ділянках і отримують хороший урожай. Саме тому важливо знати, як зберігати капусту взимку в будинку чи у квартирі, щоб вона залишилася хрумкою до весни.

Як зберігати капусту: види, які підходять для тривалого зберігання

Передусім, варто звернути увагу, що не всі види капусти можна зберігати тривалий час. Для цього підходять лише пізні і середньопізні сорти. При цьому прибирають їх з городів вже при мінусовій температурі (-5-6°С), щоб качани встигли накопичити необхідну кількість цукру для приємного смаку.

Як зберігати капусту: які овочі будуть хорошими “сусідами” в підвалі?

Якщо у вас маленький підвал чи погреб і немає можливості розділити овочі, то хорошими сусідами для капусти вважаються:

картопля;

морква;

буряк.

Як зберігати капусту в погребі чи у підвалі

Кожна господиня повинна знати, як зберігати капусту в погребі, щоб вона залишилася хрумкою до самої весни. В цьому випадку дуже важлива наявність вентиляції, яка усунить зайву вологу і забезпечить циркуляцію повітря у підвалі чи у погребі. Існує всього кілька способів, а тому ви можете обрати найбільш підходящий саме для вас.

Як зберігати капусту в погребі: популярні способи / pixabay.com

Як зберігати капусту в погребі в піддонах чи ящиках?

Спочатку потрібно очистити качани капусти від зайвого листя і викласти їх в ящики (піддони) денцем вниз. В цьому випадку вентиляція відіграє дуже важливу роль, а тому внизу ящика повинні бути отвори. Між дном піддона та підлогою підкладіть невеликі бруски, щоб утворилися “ніжки”. Не забувайте час від часу перевіряти всі качани і утилізувати зіпсовані.

Як зберігати капусту до весни на стелажах?

Цей спосіб дуже схожий на попередній, але вимагає менше витрат. Капусту спочатку потрібно підготувати, а потім викласти на стелажі вниз качаном. Періодично перевіряйте урожай на наявність гнилі. Не забудьте попередньо добре висушити дерев’яні рейки стелажів.

Як зберігати капусту взимку “пірамідкою”?

Цей спосіб можна вибирати лише в тому випадку, якщо ви будете періодично перевіряти капусту і перебирати її. Але він чудово підходить для маленького погребу чи підвалу. Спочатку споруджується дерев’яна конструкція з рейок (відстань між ними 10 см), яка формою нагадує піраміду. Качани відрізаються і капуста кладеться на конструкції. Не забудьте між головками залишити трохи місця для вентиляції.

Як зберігати капусту в глині чи піску?

Як зберігати капусту взимку, щоб вона залишилася хрумкою до весни? / pixabay.com

Існує два різних варіанти зберігання капусти в піску:

овочі викладають в дерев’яні ящики, залишаючи між качанами 3-5 см вільного простору, а потім засипають піском (так викладають шарами, поки не заповнять ящик);

в ящик насипають піску (приблизно, 20 см), а потім встромляють в нього капусту качанами донизу (якщо довжина качана більше 8 см, його обрізають).

Якщо у вас немає під рукою піску, підійде тирса або ґрунт. А замість ящиків можна використовувати будь-яку іншу тару: відра, щільні плетені кошики, миски, короби.

Якщо ви вирішили використовувати глину, спочатку її потрібно розвести з водою (співвідношення: 2 частини глини на 1 частину води), щоб отримати консистенцію, схожу на сметану. Потім качани капусти занурюються у розчин з усіх боків і викладаються в ящики чи на стелажі.

Як зберігати капусту до весни в підвішеному вигляді?

Качан капустини міцно обмотується мотузкою чи ниткою і овощ підвішується в погребі (підвалі). Так капуста не буде займати багато місця і залишиться хрумкою до самої весни. Якщо обираєте цей спосіб зберігання капусти, не варто обрізати зайві листки. Вони захистять овоч від гниття.

Як зберігати капусту взимку в поліетиленовому пакеті?

Качани спочатку потрібно обрізати, а зайве листя прибрати. В поліетиленових мішках зробити отвори для вентиляції і покласти в них капусту. Важливо час від часу перевіряти овочі, щоб всередині не утворювався конденсат.

Як зберігати капусту в харчовій плівці?

Це зовсім новий метод зберігати капусти взимку, але він встиг добре себе зарекомендувати. Якщо ви обрали цей спосіб, спочатку потрібно добре підготуватися. Зайве листя варто видалити, а качан залишити максимально довгим. Капустину обмотують харчовою плівкою (3-4 шари), залишаючи качан на свободі. Зверніть увагу, щоб він був добре висушений і без уражень хворобою. Зберігати капусту у харчовій плівці можна як на стелажах чи в ящиках, так і підвішеною до стелі.

Як зберігати капусту вдома, якщо немає погреба чи підвала

Як зберігати капусту вдома: перевірені способи / pixabay.com

Якщо ви живете в квартирі або в вашому будинку немає доступу до підвалу чи погреба, не варто засмучуватися. Є способи, які допоможуть зберегти капусту до весни в домашніх умовах.

Як зберігати капусту на балконі, щоб вона залишилася хрумкою до весни?

Якщо у вас утеплений і засклений балкон, то проблем зі зберіганням капусти точно не буде. Для цього знайдіть будь-яку ємність (ящик, миска) і викладіть туди овочі. Також можете обгорнути головки плівкою чи папером. Не забувайте періодично перевіряти, чи немає зіпсутих капустин.

Як зберігати капусту на горищі?

Цей спосіб підходить лише в тому випадку, якщо температура повітря взимку не опускається нижче -10°С. Додатково зробіть для капусти укриття зі соломи, щоб овочі змогли пережити холодну погоду.

Як зберігати капусту в холодильнику?

Тут варто звернути увагу, що дверцята холодильника часто відчиняються, що спричиняє перепади температури. Зберігати капусту в холодильнику можна без будь-якого укриття, хоча тоді верхні листочки можуть зів’янути. Краще обгорнути головки харчовою плівкою. В сучасних холодильниках можна виставити спеціальну “зону свіжості” (fresh zone), щоб капуста довше залишалася хрумкою.