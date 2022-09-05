Як зберігати картоплю у квартирі чи погребі, щоб вона не проросла і не зіпсувалася

Садово-городній сезон добігає кінця. Багато українців вже викопали картоплю, дехто саме викопує. Важливе запитання, як тепер зберегти картоплю до весни, де це краще зробити - у квартирі, погребі, на балконі.

Насамперед викопану картоплю потрібно зсипати під навіс та просушити кілька днів. Це робиться для того, щоб картопля добре підсохла, невеликі травмовані ділянки затягнулися, шкірка зміцніла, а хворі бульби і ті, що підгнивають, можна було легко вибрати.

Потім потрібно перебрати картоплю на велику - її використовують в їжу в першу чергу - середню та дрібну.

Як зберігати картоплю у погребі

Найкраще зберігати картоплю у підвалі чи погребі. Підвал найкраще підходить для зберігання картоплі, тому що прохолодне й темне приміщення перешкоджає виробленню соланіну - речовини, яка є токсичною для людини. У великій кількості соланін міститься в зеленій картоплі, тому обов'язково, щоб картопля не позеленіла, треба дотримуватися світлового й теплового режиму.

Перед тим, як засипати картоплю до погребу, краще провести дезінфекцію його самого та контейнерів 3% розчином мідного купоросу, просушити приміщення, перевірити вентиляцію, побілити його. Оптимальна температура у підвалі чи погребі для картоплі - 2-3 градуси з вологістю близько 80%. Якщо температура буде нижчою ніж 2 градуси, картопля підмерзне і стане солодкою, а якщо температура підніметься вище за 3 градуси, картопля почне проростати.

В чому краще зберігати картоплю

Зберігати картоплю краще в дерев'яних ящиках або засіках, що пропускають повітря. Ящики бажано поставити на невелику підставку. При зберіганні картоплі в засіках засипайте її не вище, ніж на 1,5 метра. А щоб картопля не проростала, рекомендується покласти до ящика кілька яблук.

Після того, як картопля буде закладена в засіках, накрийте її мішковиною або старою ковдрою, щоб врятувати на випадок морозів верхній шар картоплі від промерзання. Протягом періоду зберігання картоплю потрібно декілька разів перебрати та видалити бульби, що підгнили й підмерзли. Таким чином картоплю можна зберігати протягом 8-10 місяців.

Як зберігати картоплю у квартирі, на балконі

Якщо ви мешкаєте у квартирі та не маєте підвалу, можна зберігати картоплю на балконі. Для зберігання підійде міцний герметичний ящик. Ящик, наприклад, можна виготовити з вагонки чи товстої фанери. Пофарбуйте ящик для підвищення вологостійкості. Щоб він добре виконував свої функції, зробіть в ньому друге дно та подвійну кришку. Порожнечі заповніть пінопластом, утеплювачем або тирсою.

Якщо немає балкона, то зберігати картоплю взимку можна і у квартирі в будь-якому темному місці. Однак термін зберігання в такому разі становитиме лише один місяць, після цього картопля почне в'янути чи проростати.

Чи можна зберігати картоплю в холодильнику

Якийсь час можна зберігати картоплю в нижньому відділі холодильної камери, призначеному для зберігання овочів. Водночас краще тримати її в паперових пакетах, бо в поліетиленових картопля починає гнити. Але слід враховувати, що в разі тривалого зберігання на холоді в картоплі з крохмалю утворюється цукор і вона стає солодкою.

Чи можна зберігати картоплю з іншими овочами, поради, як продовжити термін зберігання картоплі

Ідеально картопля зберігається з буряком, він відмінно вбирає зайву вологу, оберігаючи тим самим від загнивання бульби картоплі.

Картоплю можна перекласти свіжим листям горобини, сосновими або ялиновими гілками. Ці рослини виділяють фітонциди, які довше зберігають її.

Половина яблука, покладена навесні до ящика з картоплею, перешкоджатиме її проростанню, вбираючи вологу.

М'ята затримує проростання картоплі.

Картопля зберігатиметься краще, якщо перекласти її лушпинням цибулі.

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