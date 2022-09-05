Як зберігати картоплю у квартирі чи погребі, щоб вона не проросла і не зіпсувалася

Садово-городній сезон добігає кінця. Багато українців вже викопали картоплю, дехто саме викопує. Важливе запитання, як тепер зберегти картоплю до весни, де це краще зробити - у квартирі, погребі, на балконі.
Насамперед викопану картоплю потрібно зсипати під навіс та просушити кілька днів. Це робиться для того, щоб картопля добре підсохла, невеликі травмовані ділянки затягнулися, шкірка зміцніла, а хворі бульби і ті, що підгнивають, можна було легко вибрати.
Потім потрібно перебрати картоплю на велику - її використовують в їжу в першу чергу - середню та дрібну.
Як зберігати картоплю у погребі
Найкраще зберігати картоплю у підвалі чи погребі. Підвал найкраще підходить для зберігання картоплі, тому що прохолодне й темне приміщення перешкоджає виробленню соланіну - речовини, яка є токсичною для людини. У великій кількості соланін міститься в зеленій картоплі, тому обов'язково, щоб картопля не позеленіла, треба дотримуватися світлового й теплового режиму.
Перед тим, як засипати картоплю до погребу, краще провести дезінфекцію його самого та контейнерів 3% розчином мідного купоросу, просушити приміщення, перевірити вентиляцію, побілити його. Оптимальна температура у підвалі чи погребі для картоплі - 2-3 градуси з вологістю близько 80%. Якщо температура буде нижчою ніж 2 градуси, картопля підмерзне і стане солодкою, а якщо температура підніметься вище за 3 градуси, картопля почне проростати.
В чому краще зберігати картоплю
Зберігати картоплю краще в дерев'яних ящиках або засіках, що пропускають повітря. Ящики бажано поставити на невелику підставку. При зберіганні картоплі в засіках засипайте її не вище, ніж на 1,5 метра. А щоб картопля не проростала, рекомендується покласти до ящика кілька яблук.
Після того, як картопля буде закладена в засіках, накрийте її мішковиною або старою ковдрою, щоб врятувати на випадок морозів верхній шар картоплі від промерзання. Протягом періоду зберігання картоплю потрібно декілька разів перебрати та видалити бульби, що підгнили й підмерзли. Таким чином картоплю можна зберігати протягом 8-10 місяців.
Як зберігати картоплю у квартирі, на балконі
Якщо ви мешкаєте у квартирі та не маєте підвалу, можна зберігати картоплю на балконі. Для зберігання підійде міцний герметичний ящик. Ящик, наприклад, можна виготовити з вагонки чи товстої фанери. Пофарбуйте ящик для підвищення вологостійкості. Щоб він добре виконував свої функції, зробіть в ньому друге дно та подвійну кришку. Порожнечі заповніть пінопластом, утеплювачем або тирсою.
Якщо немає балкона, то зберігати картоплю взимку можна і у квартирі в будь-якому темному місці. Однак термін зберігання в такому разі становитиме лише один місяць, після цього картопля почне в'янути чи проростати.
Чи можна зберігати картоплю в холодильнику
Якийсь час можна зберігати картоплю в нижньому відділі холодильної камери, призначеному для зберігання овочів. Водночас краще тримати її в паперових пакетах, бо в поліетиленових картопля починає гнити. Але слід враховувати, що в разі тривалого зберігання на холоді в картоплі з крохмалю утворюється цукор і вона стає солодкою.
Чи можна зберігати картоплю з іншими овочами, поради, як продовжити термін зберігання картоплі
- Ідеально картопля зберігається з буряком, він відмінно вбирає зайву вологу, оберігаючи тим самим від загнивання бульби картоплі.
- Картоплю можна перекласти свіжим листям горобини, сосновими або ялиновими гілками. Ці рослини виділяють фітонциди, які довше зберігають її.
- Половина яблука, покладена навесні до ящика з картоплею, перешкоджатиме її проростанню, вбираючи вологу.
- М'ята затримує проростання картоплі.
- Картопля зберігатиметься краще, якщо перекласти її лушпинням цибулі.
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