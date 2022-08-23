Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки: п'ять порад

Після збирання нового врожаю квасолі одразу виникає запитання, як її зберігати, щоб у ній не завелися жучки. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Якщо ви не знаєте, як зберігати квасолю, щоб не завелися жучки, тоді ці поради будуть для вас дуже корисними. Адже так приємно взимку скуштувати ароматний борщ зі смачною квасолею зі свого города.
Ось такі перевірені поради варто взяти до уваги:
- Морозильна камера - якщо ви не знаєте, як зберігати квасолю на зиму, кращого місця годі й шукати. Можна заморожувати не лише суху квасолю, але й молоду.
- Скляна банка - щоб у квасолі не завелися жучки, які можуть пошкодити весь врожай та ще й перебратися до інших продуктів, банку потрібно обов'язково щільно закрити кришкою. Додайте всередину одну головку часнику, яку потрібно розділити на окремі зубчики. Часник не вплине на смак квасолі, зате чудово відлякає шкідників.
- Пластикова пляшка - в такий спосіб можна зберігати лише ідеально висушену квасолю. Не забудьте на дно пляшки покласти 1 головку часнику і 1 лавровий лист. Дуже важливо, щоб квасоля не була вологою, інакше вона швидко запліснявіє.
- Горище або підвал - якщо ви вибрали такий спосіб зберігання квасолі, краще залишити її у стеблах. Щоб гризуни не захотіли поласувати вашим врожаєм, стебла квасолі потрібно перекласти висушеним кропом. Його запах відлякає будь-яких шкідників.
- Прогріти в духовці - як зберігати квасолю, щоб не було жучків? Все дуже просто - перед цим прогрійте її в духовці. Висока температура допоможе позбутися можливих жучків ще на стадії личинок. Потім квасолю потрібно остудити, пересипати до банок або лотків і поставити до холодильника або на поличку в шафі.