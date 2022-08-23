Як зберігати квасолю, щоб у ній не завелися жучки: п'ять порад

Після збирання нового врожаю квасолі одразу виникає запитання, як її зберігати, щоб у ній не завелися жучки. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не знаєте, як зберігати квасолю, щоб не завелися жучки, тоді ці поради будуть для вас дуже корисними. Адже так приємно взимку скуштувати ароматний борщ зі смачною квасолею зі свого города.

Ось такі перевірені поради варто взяти до уваги: