Як зберігати м'ясо без холодильника: перевірені поради

Як зберігати м'ясо коли не має холодильника

Якщо не має холодильника, проблеми з електрикою, в поїздці існує велика кількість варіантів зберігання м'яса. Але всі ці варіанти розраховані на невеликий термін. Про способи зберігання м'яса без холодильника розказуємо у матеріалі ТСН.ua

Розказуємо як зберегти свіжість м'яса упродовж 2-3 днів без холодильника.

Якщо у вас є лід, він допоможе зберегти м'ясо до 3-х діб. У чисту тару покладіть м'ясо з льодом, щільно її закрийте та обмотайте тканиною й плівкою. По можливості, в міру того як лід буде танути, додавайте лід кожні 3-4 години.

М'ясо в термопакет чи термосумку бажано класти в замороженому виді. Термопакет здатний підтримувати низьку температуру до 15 годин, термосумка збільшує термін зберігання практично у два рази.

Обмажте м'ясо свинячим жиром, смальцем. Жир утворює плівку, що блокує проникнення бактерій. Після цього загорніть м'ясо в папір або тканину і помістіть по можливості в темне прохолодне місце. М'ясо таким методом може зберігатися 96 годин.

Для зберігання м'ясо можна проварити. М'ясо залити водою, додати 5-6 столових ложок харчової солі, довести до кипіння та проварити 3-4 хвилини. Після того, як воно охолоне, зберігати в щільно закритій тарі, в темному, прохолодному місці. Термін зберігання провареного м'яса не більше 48 годин. Подібним чином м'ясо обсмажити.

Обробити оцтом. Перед цим м'ясо промити чистою водою і дати стекти. Потім змочити в 9% оцті, обмотати бавовняною тканиною і помістіть в місткість, що щільно закривається. Зберігати в прохолодному темному місці. Обов'язково кожні 7-8 годин повторювати процедуру, заздалегідь виливаючи рідину, що зібралася.

Промийте м'ясо водою та залийте холодним молоком, щільно закрийте кришкою і помістіть в темне прохолодне місце. Максимальний термін зберігання при такій обробці не перевищує 48 годин.

Чистим або розмішаним з водою медом обробити м'ясо. Покладіть його в посуд і щільно закрийте кришкою, зберігайте в прохолодному, закритому від сонячних променів, місці.

Для зберігання м'яса на короткочасний термін підійдуть і різноманітна зелень, рослини.

М'ясо промити та дати стекти воді. Добре натерти сіллю та обмотати листям кропиви та хріну. Добре підійдуть для цього листя щавлю. Закріпити зелень ниткою, щоб краще трималася. Кожні 6-7 годин міняйте листя на свіжі. При дотриманні умов продукт зберігатиметься близько 48 годин. Зберегти корисні властивості допоможе черемха . Обробіть м'ясо соляним розчином і обмотайте листям рослин. Всі ці рослини мають антибактеріальний ефект і можуть зберегти продукт до двох діб, якщо не забувати замінювати листя.

Добре підійдуть для цього листя Закріпити зелень ниткою, щоб краще трималася. Кожні 6-7 годин міняйте листя на свіжі. При дотриманні умов продукт зберігатиметься близько 48 годин. Зберегти корисні властивості допоможе . Обробіть м'ясо соляним розчином і обмотайте листям рослин. Всі ці рослини мають антибактеріальний ефект і можуть зберегти продукт до двох діб, якщо не забувати замінювати листя. Для яловичини та кролятини добре підійдуть лимон та капуста. Кухонним молотком відбийте свіже листя капусти й обмотайте ними м'ясо. Потім поріжте лимон часточками та прикладіть наступним шаром. Так можна чергувати та зробити декілька шарів. Чим більше капусти й лимона ви прикладете, тим довше збережеться продукт.

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