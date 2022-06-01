Як зберігати м'ясо без холодильника: перевірені поради

Якщо не має холодильника, проблеми з електрикою, в поїздці існує велика кількість варіантів зберігання м'яса. Але всі ці варіанти розраховані на невеликий термін. Про способи зберігання м'яса без холодильника розказуємо у матеріалі ТСН.ua
Розказуємо як зберегти свіжість м'яса упродовж 2-3 днів без холодильника.
Якщо у вас є лід, він допоможе зберегти м'ясо до 3-х діб. У чисту тару покладіть м'ясо з льодом, щільно її закрийте та обмотайте тканиною й плівкою. По можливості, в міру того як лід буде танути, додавайте лід кожні 3-4 години.
М'ясо в термопакет чи термосумку бажано класти в замороженому виді. Термопакет здатний підтримувати низьку температуру до 15 годин, термосумка збільшує термін зберігання практично у два рази.
Обмажте м'ясо свинячим жиром, смальцем. Жир утворює плівку, що блокує проникнення бактерій. Після цього загорніть м'ясо в папір або тканину і помістіть по можливості в темне прохолодне місце. М'ясо таким методом може зберігатися 96 годин.
Для зберігання м'ясо можна проварити. М'ясо залити водою, додати 5-6 столових ложок харчової солі, довести до кипіння та проварити 3-4 хвилини. Після того, як воно охолоне, зберігати в щільно закритій тарі, в темному, прохолодному місці. Термін зберігання провареного м'яса не більше 48 годин. Подібним чином м'ясо обсмажити.
Обробити оцтом. Перед цим м'ясо промити чистою водою і дати стекти. Потім змочити в 9% оцті, обмотати бавовняною тканиною і помістіть в місткість, що щільно закривається. Зберігати в прохолодному темному місці. Обов'язково кожні 7-8 годин повторювати процедуру, заздалегідь виливаючи рідину, що зібралася.
Промийте м'ясо водою та залийте холодним молоком, щільно закрийте кришкою і помістіть в темне прохолодне місце. Максимальний термін зберігання при такій обробці не перевищує 48 годин.
Чистим або розмішаним з водою медом обробити м'ясо. Покладіть його в посуд і щільно закрийте кришкою, зберігайте в прохолодному, закритому від сонячних променів, місці.
Для зберігання м'яса на короткочасний термін підійдуть і різноманітна зелень, рослини.
- М'ясо промити та дати стекти воді. Добре натерти сіллю та обмотати листям кропиви та хріну. Добре підійдуть для цього листя щавлю. Закріпити зелень ниткою, щоб краще трималася. Кожні 6-7 годин міняйте листя на свіжі. При дотриманні умов продукт зберігатиметься близько 48 годин. Зберегти корисні властивості допоможе черемха. Обробіть м'ясо соляним розчином і обмотайте листям рослин. Всі ці рослини мають антибактеріальний ефект і можуть зберегти продукт до двох діб, якщо не забувати замінювати листя.
- Для яловичини та кролятини добре підійдуть лимон та капуста. Кухонним молотком відбийте свіже листя капусти й обмотайте ними м'ясо. Потім поріжте лимон часточками та прикладіть наступним шаром. Так можна чергувати та зробити декілька шарів. Чим більше капусти й лимона ви прикладете, тим довше збережеться продукт.
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