Як зберігати моркву в погребі, а як - у квартирі: корисні лайфгаки

Зберігання моркви — не проста справа. Щоб вона зберігалася всю зиму, потрібно вчасно її зібрати, правильно підготувати до зберігання. Як зберігати моркву в погребі, у квартирі — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Як підготувати моркву до зберігання

Щоб морква добре зберігалася взимку, її потрібно вчасно і правильно зібрати. Для визначення готовності моркви до збирання треба подивитися на її бадилля — якщо нижні листки пожовтіли, то моркву можна збирати.

Перед тим, як викопувати моркву, не можна її поливати. Інакше вона не буде соковитою.

Краще викопуйте її ввечері, бо за день коренеплоди накопичують цукор, а вночі його витрачають.

Після збирання коренеплоди потрібно висушити на свіжому повітрі протягом 2-3 годин. Під час такої підготовки на них затягуються мікротравми від механічних ушкоджень.

Після просушування треба зрізати бадилля, воно може перетягнути на себе потрібну вологу та поживні речовини і таким чином зменшить час зберігання овочів. Спочатку потрібно прибирати зелену частину трохи вище верхівки, а потім відрізати від основи шар моркви в 0,5-1 см разом з точкою росту.

Бажано видалити тонкі кінчики коренеплодів, адже часто саме з них починається гниття.

Перевірте коренеплоди на наявність механічних пошкоджень, хвороб та шкідників, тому що одна пошкоджена морква здатна заразити решту.

Рекомендується відсортувати моркву за розміром плодів. В першу чергу краще з'їсти найдрібнішу моркву, потім середню і в кінці — велику.

Перед закладанням на зберігання, моркву переносять до прохолодного приміщення з температурою повітря +10...+14°C на 7-10 днів.

Як зберігати моркву в погребі

Температура льоху чи підвалу, де зберігатиметься морква, має бути в межах -2…+2°C, вологість повітря 90-95%. Ще у підвалі має бути достатня, але не дуже інтенсивна вентиляція, адже за великої кількості повітря коренеплоди почнуть проростати.

Тару для зберігання і саме приміщення треба очистити, продезінфікувати та прибрати старі овочі, які можуть стати джерелом додаткових проблем.

Зберігання моркви в піску

Це оптимальний метод зберігання моркви для тих, у кого є підвал — пісок не дає моркви зів'янути, затримує розвиток гнилі та підтримує постійну температуру в сховищі.

Для зберігання потрібні пісок, вода і ящики. Пісок необхідно зволожити в пропорції 1 л води на відро піску, висипати мокрий пісок до ящика шаром 3-5 см, зверху розкласти моркву, присипати шаром піску і знову викласти моркву. І так продовжувати до заповнення ящика.

Зберігання моркви

Зберігання моркви у тирсі, у лушпині цибулі

Фітонциди тирси, так само як і лушпиння цибулі, уповільнюють розвиток грибків та бактерій на моркві, не дають коренеплодам прорости. Моркву та тирсу чи лушпиння необхідно викладати пошарово.

Як зберігати моркву в поліетиленових пакетах

Наповніть щільно пакети морквою та залиште незакритими у прохолодному місці. Чому незакритими — бо під час зберігання морква виділяє вуглекислоту, і коли мішок відкритий, її не так багато накопичується. Саме це й запобігає появі захворювань. А якщо пакет закрити, моркві не буде чим "дихати", і овочі пропадуть. Якщо в пакеті з'явиться конденсат, це означає, що в погребі дуже висока вологість. Щоб позбутися конденсату, навколо мішків розкладають вапно.

Зберігання моркви в каструлі

Моркву в підвалі можна зберігати в каструлях Спочатку потрібно підготувати моркву, після цього коренеплоди компактно покласти до емальованих каструль та зверху накрити серветкою або кришкою. Таким чином моркву можна зберігати у підвалі до весни, але бажано періодично перебирати її, щоб там не з'явилися шкідники або інфекція.

Як зберігати моркву на грядці на зиму

Досвідчені городники не викопують усю моркву, а залишають частину врожаю у ґрунті до весни. Для цього листя у моркви видаляють. Потім грядки, де росте овоч, посипають піском і вкривають плівкою. Поверх, щоб уберегти моркву від морозів, ще вкривають листям, торфом і знову плівкою.

Як зберігати моркву у квартирі

Зберігання моркви на балконі

Кілька місяців морква може лежати на балконі чи лоджії. За температури вище нуля морква відмінно зберігається в ящику з тирсою чи лушпинням на балконі. Якщо очікуються заморозки, урожай варто накрити товстою тканиною, старим килимовим покриттям, ковдрою чи іншою товстою тканиною. А в сильний мороз моркву варто занести до прохолодного місця у приміщенні.

Як правильно зберігати моркву в холодильнику

У холодильнику моркву можна зберігати у відділенні для овочів. Неочищену моркву можна зберігати в папері. Для цього коренеплоди обгортають у міцний пакувальний папір або кілька шарів газети. Упаковування дозволяє моркві дихати та не дає з'явитися волозі, а якщо папір стане вологим, його потрібно замінити. Очищену моркву краще зберігати у плівці. Кожен очищений та вимитий овоч загортають у харчову плівку, внаслідок чого до плодів не надходитиме повітря і не з'явиться конденсат.

Якщо морква пошкоджена чи дрібна — краще її заморозити. Для цього моркву нарізають чи натирають на тертці. Після чого перекладають до пластикових контейнерів чи пакетів та заморожують.

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