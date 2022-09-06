Як зберігати моркву в погребі, а як - у квартирі: корисні лайфгаки

Зберігання моркви — не проста справа. Щоб вона зберігалася всю зиму, потрібно вчасно її зібрати, правильно підготувати до зберігання. Як зберігати моркву в погребі, у квартирі — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.
Як підготувати моркву до зберігання
Щоб морква добре зберігалася взимку, її потрібно вчасно і правильно зібрати. Для визначення готовності моркви до збирання треба подивитися на її бадилля — якщо нижні листки пожовтіли, то моркву можна збирати.
- Перед тим, як викопувати моркву, не можна її поливати. Інакше вона не буде соковитою.
- Краще викопуйте її ввечері, бо за день коренеплоди накопичують цукор, а вночі його витрачають.
- Після збирання коренеплоди потрібно висушити на свіжому повітрі протягом 2-3 годин. Під час такої підготовки на них затягуються мікротравми від механічних ушкоджень.
- Після просушування треба зрізати бадилля, воно може перетягнути на себе потрібну вологу та поживні речовини і таким чином зменшить час зберігання овочів. Спочатку потрібно прибирати зелену частину трохи вище верхівки, а потім відрізати від основи шар моркви в 0,5-1 см разом з точкою росту.
- Бажано видалити тонкі кінчики коренеплодів, адже часто саме з них починається гниття.
- Перевірте коренеплоди на наявність механічних пошкоджень, хвороб та шкідників, тому що одна пошкоджена морква здатна заразити решту.
- Рекомендується відсортувати моркву за розміром плодів. В першу чергу краще з'їсти найдрібнішу моркву, потім середню і в кінці — велику.
- Перед закладанням на зберігання, моркву переносять до прохолодного приміщення з температурою повітря +10...+14°C на 7-10 днів.
Як зберігати моркву в погребі
Температура льоху чи підвалу, де зберігатиметься морква, має бути в межах -2…+2°C, вологість повітря 90-95%. Ще у підвалі має бути достатня, але не дуже інтенсивна вентиляція, адже за великої кількості повітря коренеплоди почнуть проростати.
Тару для зберігання і саме приміщення треба очистити, продезінфікувати та прибрати старі овочі, які можуть стати джерелом додаткових проблем.
Зберігання моркви в піску
Це оптимальний метод зберігання моркви для тих, у кого є підвал — пісок не дає моркви зів'янути, затримує розвиток гнилі та підтримує постійну температуру в сховищі.
Для зберігання потрібні пісок, вода і ящики. Пісок необхідно зволожити в пропорції 1 л води на відро піску, висипати мокрий пісок до ящика шаром 3-5 см, зверху розкласти моркву, присипати шаром піску і знову викласти моркву. І так продовжувати до заповнення ящика.
Зберігання моркви у тирсі, у лушпині цибулі
Фітонциди тирси, так само як і лушпиння цибулі, уповільнюють розвиток грибків та бактерій на моркві, не дають коренеплодам прорости. Моркву та тирсу чи лушпиння необхідно викладати пошарово.
Як зберігати моркву в поліетиленових пакетах
Наповніть щільно пакети морквою та залиште незакритими у прохолодному місці. Чому незакритими — бо під час зберігання морква виділяє вуглекислоту, і коли мішок відкритий, її не так багато накопичується. Саме це й запобігає появі захворювань. А якщо пакет закрити, моркві не буде чим "дихати", і овочі пропадуть. Якщо в пакеті з'явиться конденсат, це означає, що в погребі дуже висока вологість. Щоб позбутися конденсату, навколо мішків розкладають вапно.
Зберігання моркви в каструлі
Моркву в підвалі можна зберігати в каструлях Спочатку потрібно підготувати моркву, після цього коренеплоди компактно покласти до емальованих каструль та зверху накрити серветкою або кришкою. Таким чином моркву можна зберігати у підвалі до весни, але бажано періодично перебирати її, щоб там не з'явилися шкідники або інфекція.
Як зберігати моркву на грядці на зиму
Досвідчені городники не викопують усю моркву, а залишають частину врожаю у ґрунті до весни. Для цього листя у моркви видаляють. Потім грядки, де росте овоч, посипають піском і вкривають плівкою. Поверх, щоб уберегти моркву від морозів, ще вкривають листям, торфом і знову плівкою.
Як зберігати моркву у квартирі
Зберігання моркви на балконі
Кілька місяців морква може лежати на балконі чи лоджії. За температури вище нуля морква відмінно зберігається в ящику з тирсою чи лушпинням на балконі. Якщо очікуються заморозки, урожай варто накрити товстою тканиною, старим килимовим покриттям, ковдрою чи іншою товстою тканиною. А в сильний мороз моркву варто занести до прохолодного місця у приміщенні.
Як правильно зберігати моркву в холодильнику
У холодильнику моркву можна зберігати у відділенні для овочів. Неочищену моркву можна зберігати в папері. Для цього коренеплоди обгортають у міцний пакувальний папір або кілька шарів газети. Упаковування дозволяє моркві дихати та не дає з'явитися волозі, а якщо папір стане вологим, його потрібно замінити. Очищену моркву краще зберігати у плівці. Кожен очищений та вимитий овоч загортають у харчову плівку, внаслідок чого до плодів не надходитиме повітря і не з'явиться конденсат.
Якщо морква пошкоджена чи дрібна — краще її заморозити. Для цього моркву нарізають чи натирають на тертці. Після чого перекладають до пластикових контейнерів чи пакетів та заморожують.
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