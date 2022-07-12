Як зберігати огірки, щоб вони були свіжими тривалий час: 9 способів

Читайте в матеріалі ТСН.ua, як правильно зберігати огірки, щоб вони довгий час залишалися свіжими та хрумкими.

Сухі, чисті та непошкоджені плоди з твердою шкіркою зберігаються найдовше. Після того, як ви зібрали урожай, огірки не варто мити - тоді вони не будуть так швидко псуватися. Тепличні, тонкошкірі та водянисті плоди зберігаються недовго. За кімнатних умовах огірки можна зберігати не більше 2-3 днів. Для цього їх кладуть у картонну коробку, паперовий пакет, дерев'яний ящик чи пластиковий контейнер.

Однак існують певні поради, як правильно зберігати огірки, щоб вони довше залишалися свіжими та хрумкими.

Як зберігати огірки у холодильнику

Низька температура, різкі перепади, надмірна вологість чи сухість - ось чого бояться огірочки. А тому в холодильнику їх можна зберігати 1-2 тижні. Щоб плоди не загнивали, у пакет потрібно покласти зубчик часнику чи шматочок кореня хрону. Також варто пам'ятати про деякі правила, як зберігати огірки в холодильнику, щоб вони залишалися хрумкими довше. Наприклад, їх не рекомендується класти поряд з бананами, яблуками, персиками, динею, грушами та іншими плодами, які виділяють етилен - газ, що прискорує дозрівання. Краще зберігати їх у нижньому ящичку для овочів. А ще краще кожен огірочок покласти в окремий пакет чи обгорнути плівкою. Тоді вони будуть свіжими довше.

Зберігання у воді

Можна зберігати огірки у воді. В каструлю чи іншу ємність потрібно покласти плоди хвостиками донизу та залити на чверть прохолодною водою. Ємність потрібно обов'язково поставити у прохолодне місце, а рідину змінювати раз на 2-3 дні.

Використання плівки з яєчного білка

Яєчний білок здатний створити невидиму плівку, яка не буде пропускати повітря. Огірки з необрізаними хвостиками потрібно добре промити та ретельно просушити. Тоді кожен плід обмастити яєчним білком і підвісити за хвостик в прохолодному і сухому приміщенні. Так огірки будуть зберігатися свіжими до 2 місяців. Також можете дочекатися, поки білок повністю висохне та перекласти плоди в ящик.

Як правильно зберігати огірки: беріть воск

Якщо обробити плоди воском, вона будуть зберігатися свіжими та хрумкими понад місяць. Воск також створює плівочку, яка не пропускає повітря і не дає вологі випаровуватися.

Банка з хріном

Візьміть стерильну банку, покладіть на її дно дрібно порізаний корінь хрону (шар не менше 2 см). Зверху покладіть кружечок з картону, в якому потрібно зробити кілька отворів. Промийте та добре просушіть огірки, а потім покладіть їх на картон. Банку потрібно закрити звичайною капроновою кришкою. Зберігати огірки потрібно у підвалі. Вони будуть залишатися свіжими до 45 днів.

Банка без кисню

Досить незвичайний спосіб зберігання огірків. Для нього потрібно вибрати цілі, без пошкоджень плоди, які спочатку миють, а потім ретельно висушують. Трилітрову банку потрібно стерилізувати у духовці, а потім скласти в неї огірки (не більше три четверті банки). Всередину встановіть парафінову свічку. Запаліть її та чекайте 10 хвилин. Потім закрутіть банку разом зі свічкою, яка горить. Вона загасне, коли весь кисень вигорить. Банку після цього поставте у прохолодне місце. Так ви зможете зберегти огірки свіжими до 4 місяців.

Використовуйте підвал

В підвалі огірки можуть залишатися свіжими та хрумкими впродовж 1-1,5 місяця. Але варто відібрати неушкоджені плоди з твердою шкіркою. Їх складають в ящики та пересипають сухою тирсою. Як зберігати огірки ще довше? Візьміть глиняний посуд та пересипте плоди піском.

У морозильній камері

Огірки можна без проблем заморожувати. Плоди потрібно нарізати кружечками і скласти до пакетиків. Щоправда, після розморожування вони змінюють свою консистенцію та стають м'якими. Але смак зберігається нормальний.

"Оцтова" камера

Як зберігати огірки до 30 днів та навіть більше? Візьміть емальовану каструлю і налийте 150-200 мл столового оцту, потім встановть поверхню з решітки так, щоб вона не торкалася оцту. Складіть на неї огірки декількома шарами. Каструлю потрібно накрити кришкою і поставити у прохолодне місце.